Nederlandse voetballer Noa Lang in opspraak: ‘Liever dood dan Sporting-jood’

Noa Lang is in opspraak geraakt in België. De Nederlandse voetballer werd kampioen met zijn club Club Brugge en liet zich gaan tijdens het kampioensfeest. Daarbij zong hij een lied dat velen ‘antisemitisch’ vinden.

Club won gisteren haar zeventiende landstitel na een 3-3 gelijkspel tegen Anderlecht. Na de wedstrijd barstte er een groot feest los. De jonge Nederlander Noa Lang had een groot aandeel in de titel. In 29 wedstrijden scoorde de pas 21-jarige buitenspeler vijftien keer. Ook tegen Anderlecht wist hij het net te vinden.

Noa Lang: bejubeld en bekritiseerd

De transfer van Ajax naar Brugge in 2020 betekende voor Lang een doorbraak, aangezien hij bij Ajax amper speelminuten kreeg. Hij werd zelfs genomineerd voor de titel Beste Speler van de Jupiler Pro Leage. De bejubelde aanvaller is nu echter even het mikpunt van kritiek. Tijdens het kampioensfeest mengden spelers en trainer zich tussen de menigte en begonnen te feesten.

Op social media verscheen vandaag een filmpje waarop Lang in het feestgedruis te zien is. Hij maant de supporters tot stilte en begint dan te zingen: „Nog liever dood dan Sporting-jood.” Het lied wordt direct opgepikt door de fans.



Un supporter de Bruges qui m’envoie fièrement ça. Noa Lang qui chante « nog liever dood dan sporting jood » (= je préfère être mort que supporter les juifs du Sporting). Avec ce qu’il se passe actuellement, je trouve ça scandaleux ! #fcb @ClubBrugge pic.twitter.com/dTQOjfD6nU — Loic Billiauw (@LoicBilliauw10) May 21, 2021

Geuzennaam

Met ‘Sporting-jood’ wordt een supporter van aartsrivaal Anderlecht bedoeld. Velen vinden het echter niet zo onschuldig en noemen de uitspraken van Lang antisemitisch. „De ‘aartsvijand’ associëren met joden, in dronken toestand of niet, zou ik als voorzitter van mijn voetbalclub nooit accepteren”, twitterde politicus Georges-Louis Bouchez, die voorzitter is van amateurclub Francs Borains. „Ik verwacht uitleg en excuses van Noa Lang en een sanctie van Club Brugge en de KBVB.”

Ook Sophie Wilmès, de voormalige premier van België en minister van Buitenlandse zaken, verafschuwt de actie van de Nederlander. „Antisemitisme is onaanvaardbaar, ondraaglijk en heeft geen plaats in onze samenleving. We moeten het even krachtig bestrijden als alle andere vormen van racisme.”

Club Brugge gaat achter Noa Lang staan

Lang lijkt in ieder geval niet te hoeven vrezen voor een sanctie van zijn club, zoals Bouchez verlangde. Club Brugge is in een statement achter hun speler gaan staan. „Boeren voor supporters van Club Brugge, kakkers voor supporters van KV Mechelen, Smurfen voor supporters van Genk, Joden voor supporters van Anderlecht. Het zijn allemaal geuzennamen die vaak door supporters van de ploeg zelf aangenomen worden”, schrijft de club.

„Noa Lang was jarenlang speler bij Ajax en gaf al verschillende malen aan ook supporter te zijn van die ploeg. Ajax draagt de geuzennaam joden met trots. Als Noa Lang gisterenavond na het behalen van de landstitel meezong met onze supporters, dan is daar geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld. Noa wilde op geen enkele manier iemand kwetsen of beledigen en het spijt ons als dat wel gebeurd is”, aldus Club Brugge.

Boete

Lang komt er overigens misschien toch niet helemaal mee weg. De korpschef van de politie van Brugge heeft spelers die op beelden in het feestgedruis te zien zijn een boete beloofd voor het overtreden van de coronamaatregelen in België.