De Jonge stemt schoorvoetend in met prullenbakvaccin: ‘Het blijft onhandig’

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft geen probleem met het zogenaamde prullenbakvaccin. De website werd onlangs in het leven geroepen om het weggooien van goede vaccins tegen te gaan. Veel huisartsen en priklocaties gooien aan het einde van de dag vaccins weg, omdat ze niet werden opgehaald. Met het prullenbakvaccin kan iedereen die dat wil helpen de vaccins op te maken.

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwde eerder dat huisartsen de vaccins helemaal niet mochten uitdelen. Er werden zelfs juridische stappen overwogen. Op aandringen van de Tweede Kamer lijkt het ministerie haar aversie toch te zijn vergeten.

Prullenbakvaccin ‘onhandig’

De Jonge stelt dat hij het prullenbakvaccin geen strobreed in de weg zal leggen, maar „het blijft een heel onhandige manier”, zo zei de demissionair zorgminister vanmiddag. „Het voorziet kennelijk in een behoefte en dat is prima. Maar ik geloof niet dat het de allerbeste manier is om met het surplus (overschot, red.) om te gaan.”

Volgens de politicus valt het sowieso wel mee met het aantal vaccins dat uiteindelijk in de prullenbak beland. Een huisartsenpraktijk zou, als het goed is, überhaupt nooit meer dan tien doses over moeten houden, en restjes zijn er in de praktijk „bijna niet”. Op dit moment hebben zich 101 priklocaties aangemeld. Dat die restjes uiteindelijk toch in een arm verdwijnen in plaats van in de prullenbak, vindt De Jonge prima: „Altijd doen”, zo zei hij.

Coronareispas Europa

De demissionair minister liet ook weten dat één coronaprik waarschijnlijk genoeg moet zijn om een coronareispas te krijgen. Met deze reispas kan er binnen alle Europese lidstaten worden gereisd. Daarvoor is wel een Europese samenwerking nodig. „We moeten hier echt vanuit een Europees perspectief naar kijken en ook vanuit het perspectief van mensen die graag op vakantie gaan”, zei De Jonge.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de reisregels voor de zomervakantie gaan worden. In veel landen zijn de grenzen voorlopig gesloten voor iemand met minder dan twee prikken. „Als allerlei lidstaten er eindeloos nationale verplichtingen aan verbinden, wordt het lastig dat Covid-certificaat te gebruiken”, zei De Jonge. Aan die regels gaat het Europees Parlement werken.