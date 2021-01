‘Ik had toch nog zo gezegd, géén avond-ommetje!’, wel veel #ommetjes op Twitter

‘Ommetje’ is sinds de persconferentie over de avondklok heel populair op Twitter. Sinds we gisteren hoorden dat we straks door de avondklok waarschijnlijk niet meer na 20.30 uur de deur uit mogen, is #ommetje een nog geliefdere hashtag dan het al was. En blijkt maar weer hoe mensen gehecht zijn geraakt aan hun dagelijkse (avondlijke) wandeling.



Dat avond-ommetje nog maar ff gemaakt vandaag. Wij waren niet de enigen 😉 #avondklok — Heidy Bolwijn (@HeidyBolwijn) January 19, 2021

‘Ik had toch nog zo gezegd, géén ommetje!’ Het zou zo een nieuwe slogan kunnen worden, met een grote knipoog naar de welbekende slogan van Campina. Peer Mascini zou er sowieso om hebben kunnen lachen.



Acteur Peer Mascini (78) is overleden. Bij het grote publiek werd hij vooral bekend door een campagne van Melkunie, waarin een blije koe in het zwembad springt en Mascini uitroept: ,,Ik had nog zo gezegd: géén bommetje!” pic.twitter.com/WFM61bh3kL — 📼 Jeugdtelevisie 🌞 (@Jeugdtelevisie) May 17, 2019

Een populaire hashtag is het in elk geval al wel en ook eentje waaraan veel mensen op geheel eigen wijze invulling geven. Overigens doen mensen de ommetjes niet alleen ’s avonds. Zo zag Roel Lenoir vanochtend nog een vos in z’n straat.



Dat je tijdens je vroege #ommetje een vos ontmoet pic.twitter.com/1DdUD7UBCI — Roel Lenoir (@roellenoir) January 21, 2021

Ommetje is in elk geval het lievelinsgwoord van Jocelyn, schrijft ze, waar Peter Klaas uit de buurt van Ommen, met weemoed aan terugdenkt.



Vroeger woonde ik in de buurt van Ommen, dan gingen we op zondag wel eens een ommetje door Ommen maken. — Peter Klaas Vrieswijk (@pkvdesigns) January 21, 2021

Avondklok

Na de persconferentie van gisteren wordt #ommetje nog meer gebruikt. Mensen balen ervan dat ze straks waarschijnlijk met hun avondwandeling, waar ze vaak sinds de eerste lockdown zo gewend aan zijn geraakt, moeten stoppen.



Na een dag werken op de afdeling in t verpleeghuis: thuiskomen, douchen, koken, ff zitten, bakje thee en dan even voor je broodnodig frisse lucht, ontspanning en lichamelijk welzijn een ommetje maken… met je avondklok… ik vind het verschrikkelijk iets 😣 — Liesje Logo (@LogoLiesje) January 14, 2021

„Na een dag werken op de afdeling in het verpleeghuis: thuiskomen, douchen, koken, ff zitten, bakje thee en dan even voor je broodnodig frisse lucht, ontspanning en lichamelijk welzijn een ommetje maken… Met je avondklok… Ik vind het een verschrikkelijk iets”, baalt zorgmedewerker Liesje nu al.



Toch vind ik die avondklok als vrijgezel wel een dingetje hoor…

Ik ben al vaak alleen en nu moet ik ‘s avonds ook nog alleen zitten omdat ik niet eens meer met een kennisje een ommetje kan maken.

K**corona laat me een beetje vereenzamen als ik eerlijk ben… — Serena  (@serenacloos) January 20, 2021

Ook Serena heeft het er moeilijk mee, als vrijgezel, zo schrijft ze. „Ik ben al vaak alleen en nu moet ik ‘s avonds ook nog alleen zitten omdat ik niet eens meer met een kennisje een ommetje kan maken. K**corona laat me een beetje vereenzamen als ik eerlijk ben…”

Janneke loopt ‘m al te stressen voor de avondklok, figuurlijk dan. „Niet dat het leven dan onmogelijk wordt, maar het wordt wel weer een stukje minder makkelijker. Eigenlijk veel moeilijker. ‘s Avonds juist de behoefte om één iemand te zien of even te wandelen, rustig te worden.”



Ik stress hem toch wel voor zo’n avondklok. Niet dat het leven dan onmogelijk wordt, maar het wordt wel weer een stukje minder makkelijker. Eigenlijk veel moeilijker. ‘s Avonds juist de behoefte om één iemand te zien of even te wandelen, rustig te worden. — Janneke (@Onhelder) January 18, 2021

Kou

Er zijn ook veel mensen die zich afvragen wat al die mensen buiten nou moeten, na 20:30 uur, „buiten in de regen, donker, kou.” Daphne weet het wel:. „Het gaat de meesten om simpele vreugden als een ommetje voor het slapen. Daar krijgt niemand corona van.”

Neeltje en Amarins zijn het met elkaar eens dat de avondklok echt niet zo heel erg is, „in de lente gaat het leven weer open” en dat er niet veel verandert. „op een ommetje na dan.” En Hanneke ontvolgt mensen die zeggen „dat een ommetje toch niet zo erg is”. „Mensen, de regels volgen we met en voor elkaar. Dat heel solidariteit!”



Het gaat de meesten om simpele vreugden als een ommetje voor het slapen. Daar krijgt niemand Corona van. — Daphne (@Daffel4) January 21, 2021



My thoughts exactly. Maar aan mijn leven verandert met een avondklok ook precies niks, op af en toe een ommetje na dan. — Neeltje Huirne (@Neeeltje) January 20, 2021



1/2 Heb vandaag weer een aantal mensen ontvolgd die luid verkondigen de avondklok te gaan negeren. 'Ik trek het niet meer' of 'zo'n ommetje is toch niet erg' zijn o.a. de argumenten.

Mensen, de regels volgen we met en vOORr elkaar. Dat heel solidariteit! — Hanneke van Zijl (@HannekevanZijl) January 18, 2021

Ommetje met de professor



Heerlijk zo’n #ommetje . Beste Kamerleden ⁦@christenunie⁩ 21.00 uur avondklok kan ook wel! Ik loop al 6 dagen achter elkaar een Ommetje. Wandel ook mee en download de Ommetje app via https://t.co/dxMEkhLspX #avondklok #corona #bewegenisgezond #meerbewegen #coronadebat — Frans de Lange (@FransdeLange65) January 21, 2021

Neuropsycholoog Erik Scherder lanceerde afgelopen jaar voor de Hersenstichting een speciale app, Maak Dagelijks een Ommetje, waarin hij tijdens het wandelen interessante hersenfeitjes vertelt. Frans de Lange, niet te verwarren met Lange Frans, die eergisteren weer van YouTube is gegooid, deelt nog maar eens de app van de professor, met een verzoek om de avondklok naar 21:00 uur te verschuiven. „Dat kan ook wel! Heerlijk zo’n ommetje!”

„Wat moet ik straks tegen die neuropsycholoog Erik Scherder zeggen als ik door de avondklok m’n reeks op Ommetje moet doorbreken???”, vraagt Adelinde zich met drie vraagtekens bezorgd af.



Wat moet ik straks tegen die neuropsycholoog Erik Scherder zeggen als ik door de avondklok m'n reeks op Ommetje moet doorbreken??? @hersenstichting — Adelinde van der Haar (@sparklingsoda99) January 19, 2021

Twitteraar Bas is de beroerdste niet. „Als we door een avondklok kunnen voorkomen dat straks ambulances rondjes rijden omdat er in het ziekenhuis voor Covid-patienten geen plek meer is, wil ik best mijn ommetje verplaatsen naar overdag.”



Als we door een avondklok kunnen voorkomen dat straks ambulances rondjes rijden omdat er in het ziekenhuis voor Covid-patienten geen plek meer is, wil ik best mijn ommetje verplaatsen naar overdag. — Bas de Groot (@btdegroot) January 18, 2021

Uitzondering

Er zijn een paar uitzonderingen voor mensen die na 20:30 wel over straat mogen. Mensen met een hond bijvoorbeeld. „We zijn opgelucht dat we onze honden mogen uitlaten tijdens de aangekondigde avondklok, want je plas ophouden, dat vindt niemand een pretje”, zei Daphne Groenendijk, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming, direct na de persconferentie.

Opluchting alom dus met ‘onze’ hondenuitzondering, al houdt Groenendijk wel haar grote hondenhart vast voor de zogenaamde leenhonden. Al een paar dagen worden grapjes gemaakt over hoe mensen dan maar met een geleende hond ’s avonds naar buiten gaan, of door hondenbezitters die nu al hun hond te leen aanbieden.

Natuurlijk zijn dat vaak grappen, weet ze ook. „En het is gelukkig per wet geregeld in Nederland dat je je hond niet aan de eerste de beste geeft om uit te laten en de meeste hondenbezitters zullen dat ook echt niet doen.”



