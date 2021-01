Wat Biden aan besluiten van Trump nog meer afbreekt, behalve die muur

Joe Biden gaat met gestrekt been in tegen besluiten die zijn voorganger Donald Trump eerder nam. De nieuwe president van de Verenigde Staten breekt meerdere beslissingen af. Dus niet alleen die muur op de grens met Mexico.

Gisteren kreeg Amerika z’n 46e president. Wat heeft Joe Biden op zijn eerste werkdag aan besluiten van Trump al teruggedraaid en wat komt er nog aan? Wat gaat er in de prullenbak en hoe zit de nieuwe manier van het bestrijden van het coronavirus eruit?

Biden en de muur

Joe Biden staakt direct de bouw van de muur aan de grens van Mexico. De Mexicaanse regering heeft opgetogen gereageerd. Ook komt er een einde aan de noodtoestand aan genoemde grens. Donald Trump riep die uit om budget vrij te maken voor de bouw. Trump vroeg het Congres eerder om 8,6 miljard dollar. Eind 2018 en begin 2019 ging de federale overheid zelfs 35 dagen in shutdown, toen dat geld er niet kwam. Eerst wilde Trump een muur van beton, later kwam hij tot staal: „Het moet een grens van staal worden. Dat levert meer sterkte op.” Over zijn motief voor een muur: „Er zal een eind gemaakt worden aan 99 procent van de illegale grensoverschrijdingen”, schreef Trump op Twitter. In november 2020 was ongeveer 600 kilometer aan grensbarrières gebouwd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We're back in the Paris Climate Agreement. — President Biden (@POTUS) January 21, 2021

Terug in het Klimaatakkoord

Onder het bewind van Trump werd besloten het Klimaatverdrag van Parijs in 2017 verlaten. Door een overgangstermijn gebeurde dat uiteindelijk pas in november vorig jaar, toen Trump de presidentsverkiezingen verloor. Joe Biden keert terug en wel meteen. Vanuit de Europese Unie en de Verenigde Naties is blij en met opluchting gereageerd op het besluit. Biden ondertekende gisteren een zogeheten decreet waarmee de VS zich weer conformeren aan de doelen van het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beperken. In een gezamenlijke verklaring stellen vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en EU-buitenlandchef Josep Borrell dat zij de terugkeer van de VS in het verdrag van Parijs verwelkomen. „We kijken ernaar uit om om de Verenigde Staten weer aan onze zijde te hebben in het aanvoeren van de internationale inspanningen om de klimaatcrisis te bestrijden”, schrijven Timmermans en Borrell. „De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van ons tijdperk en kan alleen worden overwonnen door onze krachten te bundelen.”

Coronabeleid Trump gekraakt

Joe Biden komt met nieuw beleid om de coronapandemie te bestrijden. Zo wil de nieuwe president van het land regelen dat mensen mondkapjes moeten dragen in gebouwen van de federale overheid, vliegtuigen, luchthavens en sommige treinen en bussen. Ook komen er maatregelen om burgers te beschermen die in financiële problemen zitten. Zij mogen niet meer uit hun huizen worden gezet. Biden heeft in zijn eerste twitterbericht als Amerikaanse president onmiddellijke hulp beloofd aan Amerikaanse families. Veel gezinnen in de VS hebben hun werk verloren door de coronacrisis of hebben te maken met ziekte en sterfgevallen als gevolg van de pandemie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Biden vindt dat Trump het coronavirus te laks heeft aangepakt. Op de inauguratiedag van Joe Biden stond het aantal coronadoden in de VS op 405.399. Daarmee zijn er meer Amerikaanse doden gevallen dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. De VS zijn zowel qua besmettingen als qua doden het hardst getroffen land ter wereld.

Biden wil terug in de WHO

Dat Donald Trump Amerika uit de Wereldgezondheidsorganisatie WHO haalde, wordt snel teruggedraaid. De nieuwe regering van de Verenigde Staten bedankt de WHO juist voor de leidende rol in de strijd tegen het coronavirus en belooft alles te betalen waartoe de VS verplicht zijn. De Amerikaanse immunoloog en topambtenaar Anthony Fauci zei dit in een boodschap aan de organisatie. Hij zei ook dat Amerika nu wél meedoet aan het vaccinatieproject Covax waarmee 92 landen samenwerken voor wereldwijde inenting tegen het virus. President Trump wilde daar niet aan meedoen. Hij trok het land uit de WHO terug. Hij vond dat de organisatie in samenspraak met Peking nalatig en misleidend zou zijn geweest. Bovendien wilde Trump graag weg uit organisaties waar de VS de grootste rekeningen voor betalen.

Geen lange oliepijp

Er gaat een streep door de aanleg van een omstreden oliepijpleiding door kwetsbaar natuurgebied tussen de Verenigde Staten en Canada. De leiding was een stokpaardje van Donald Trump, maar Biden trapt nu hard op rem. De oliepijplijn die olie moest gaan vervoeren van North Dakota naar Illinois leidde tot hevige protesten van de oorspronkelijke stammen in het gebied. Volgens de Sioux-indianen vervuilt de pijplijn het grondwater en wordt cultureel erfgoed vernietigd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The time to move forward is now. pic.twitter.com/IrUUu0bxGO — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Reisverbod Moslimlanden

Biden zet ook een streep door het inreisverbod voor mensen uit een groot aantal overwegend islamitische landen, ook wel bekend als de ‘moslimban’. Uiteraard gelden er op dit moment door corona wereldwijd inreisbeperkingen, maar het streven van de nieuwe president is duidelijk.

Biden komt op voor illegale vreemdelingen

De Verenigde Staten deporteren de komende honderd dagen geen illegale vreemdelingen meer. Zo kan er sprake zijn van „eerlijke en effectieve” naleving van het immigratiebeleid van de nieuwe regering Biden. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waar de immigratiedienst onder valt, heeft dat gisteravond laat (plaatselijke tijd) laten weten. Biden beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al dat hij deportaties zou aanpakken. Het gaat om illegale migranten die als kind naar de Verenigde Staten zijn gekomen. Donald Trump wilde zogeheten ‘dreamers’ juist het land uitzetten. Biden diende gisteren direct een wetsvoorstel in die het mogelijk moet maken dat illegale vreemdelingen in vijf jaar een permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen. Na drie jaar komen zij in aanmerking voor het Amerikaans staatsburgerschap.

