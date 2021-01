Dat Lange Frans wéér van YouTube is gegooid roept wéér van alles op

Opnieuw is het YouTube-kanaal van Lange Frans verwijderd. Na een dag. Hij doet z’n beklag hierover op social media en dat levert weer heel wat reacties op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nice! Ik had je op dag 1 al gemeld bij youtube 😂😂 DOEEEEEI 👻 — Robert (@Robert000089) January 18, 2021

De rapper zegt dat YouTube zijn kanaal opnieuw heeft verwijderd. „Mijn comeback was van korte duur. @YouTubeNL zit vol met censuur.”

Het zou zijn gebeurd omdat hij de regels over intimidatie, bedreigingen en cyberpesten zou hebben overtreden. Google, het moederbedrijf van YouTube, laat in een reactie weten dat het niet ingaat op individuele gevallen. Anderen reageren wel. „En terecht!!!”, schrijft iemand met meerdere uitroeptekens. Ene Saskia heeft een andere mening die ze in een enkel woord en zonder uitroeptekens uit. „Klootzakken.” Comedian Jacob Spoelstra weet precies wat er aan de hand is. „Het is een complot Frans. Ze willen geen lange mensen op Youtube.”

Volgens Lange Frans

Volgens Lange Frans is het kanaal verwijderd vanwege een video met Janet Ossebaard, waarin ze spraken over „kinderhandel en pedojacht”. Ook hadden de twee het over het neerschieten van premier Rutte. „Tja, kinderhandel en pedojacht liggen gevoelig voor de smeerlappen in Nederland”, schreef Lange Frans bij een screenshot van de melding van YouTube.

In oktober was het kanaal van Lange Frans ook al verwijderd. De rapper gelooft in samenzweringstheorieën, zoals het complotverhaal dat politici een satanisch pedofielennetwerk onderhouden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik begrijp niet hoe je het over dom kunt hebben, als je niet ziet wat er zo erg is aan het cancellen van Lange Frans. Dat wordt besloten door moderatoren van mediabedrijven. Wil jij niet zelf kunnen bepalen wat er aan de hand is? — ShadowDancer (@BozeBlue) January 19, 2021

#LangeFrans

Lange Frans is evenals de avondklok en Tijl Beckand vandaag (weer) een geliefd onderwerp van gesprek op social media. „Ik weet niet wat er grappiger is. Dat Lange Frans een nieuwe kanaal op YT is begonnen en er direct wéér afgekegeld is. OF Dat Lange Frans gelooft in aliens en ruimteschepen die onze wereldorde komen verstoren.” Een ander reageert kort maar krachtig: „Kleine Frans.” Ook wordt een vermeend ‘diploma’ gedeeld van de rapper.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kleine Frans — Stephan (@vangalos86) January 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.