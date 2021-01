Britse vaccinfabriek wordt beschermd tegen hoog water door storm

Storm Christoph heeft niet alleen het merendeel van ons land vannacht wakker gehouden, maar gaat ook flink tekeer in het Verenigd Koninkrijk. Veel delen in het land hebben door de storm te maken met hevige overstromingen. Een vaccinfabriek moet zelfs door de brandweer worden beschermd tegen het hoge water.

De inwoners van het Verenigd Koninkrijk hebben naast flinke wateroverlast ook te maken met zware sneeuwval.

Storm Christoph teistert Engeland

Op verschillende plaatsen in Engeland en Wales zijn vanwege storm Christoph overstromingswaarschuwingen afgegeven. Daarnaast ligt al het treinverkeer tussen grote steden in het noorden van Engeland plat. Volgens de BBC melden de autoriteiten dat bewoners van risicogebieden hun huizen mogen verlaten ondanks de coronamaatregelen die in het land van kracht zijn.

Op social media zijn veel mensen verbaast over de combinatie van extreme weersomstandigheden. Beelden van ondergelopen straten en mensen die door een sneeuwstorm ploeteren gaan daarom ook viral.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Storm Christoph has been named in the UK and is set to bring multiple hazards this week, initially heavy rain.https://t.co/CuhNjFPoem — Seigonie Mohammed (@Seigonie) January 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Big snow flakes in Manchester last night – late fresh falls of snow for parts of N England, N Wales & S Scotland after relentless rain ❄️ https://t.co/ncy0rrM4UU — Lucy Verasamy (@LucyWeather) January 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

People sledging and even skiing at Butterley Reservoir in Marsden, northern England today.☃️🛷⛷️ pic.twitter.com/m9uyr2mlcU — BBC Weather (@bbcweather) January 14, 2021

Coronavaccinfabriek onder water

Ook proberen Britse autoriteiten een coronavaccinfabriek in Wales te beschermen tegen hoog water. De brandweer pompt water weg, bericht LBC News. De lokale bestuurder Mark Pritchard zegt dat het bedrijf zich grote zorgen maakt over het noodweer, en een beroep doet op de lokale hulpdiensten. De politie staat erop dat alle inwoners van het dorp Bangor-on-Dee in Wales een veilig heenkomen zoeken. De inwoners verzamelen bij een school en wachten daar op redding.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Storm Christoph prompts evacuations and severe flood warnings across the North of England and Wales. https://t.co/BgkK7eShGM — Twitter Moments UK & Ireland (@UKMoments) January 21, 2021

Sommige mensen proberen binnen een gezellige sfeer te creëren omdat het buiten al dagen zo’n hondenweer is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

trying to make the house a bit cosier considering storm christoph is popping off outside @ Warrington, England https://t.co/BXN9orO7u2 — mr. bulldops (@gxrtysproject) January 19, 2021

In de fabriek wordt volgens LBC News het coronavaccin geproduceerd van Oxford en AstraZeneca. Dat vaccin wordt al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, maar is nog niet goedgekeurd in de landen van de Europese Unie. Bestuurder Pritchard voorspelde dat de hulpdiensten nog een paar „zware dagen” voor de boeg hebben.

Lees ook: Nederlanders slapen tijdens de lockdown nét iets meer dan normaal