Kamer vandaag in debat over ‘gevoelige’ avondklok, Wilders blijft faliekant tegen

De avondklok is toch wel het coronawoord van 2021. Vandaag gaan we weer verder, want vandaag praat de Tweede Kamer over de avondklok.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het al dan niet invoeren van een avondklok. Het kabinet wil deze maatregel invoeren, maar dan wel met voldoende steun vanuit de Kamer zei premier Mark Rutte woensdag tijdens een persconferentie.

Avondklok: gevoelig

De kwestie ligt zeer gevoelig, niet alleen in de Kamer maar ook in de coalitie. Vooral coalitiepartij D66 heeft zich tegen de maatregel verzet. „Begin er nu niet aan!”, riep fractievoorzitter Rob Jetten het kabinet vorige week op tijdens een debat. De partij wil er pas aan als de wetenschappelijke onderbouwing hun inzicht voldoende is.



Woensdag kwam het OMT-advies erover naar buiten, waarin staat dat de avondklok een afname van de besmettingen van 8 tot 13 procent kan realiseren.

Steun avondklok?

Ook is het niet zeker of andere partijen in de Kamer steun gaan geven voor het plan. Begin november werd een motie tegen een avondklok van PVV-leider Geert Wilders nog breed gesteund. „GEEN AVONDKLOK!”, prijkt het in kapitalen in de rode wekker die hij heeft vastgepind op z’n Twitterprofiel. Het kan rekenen op veel likes, 3200 en duimen omhoog, al klinken ook andere geluiden. „Beste heer Wilders. Welke concrete voorstellen heeft u om het aantal besmettingen af te laten nemen? En zijn die voorstellen ook gebaseerd op het advies van deskundigen?”, vraagt iemand zich af. Iets wat een Wildersfan maar een „domme vraag!” vindt.



Wat een domme vraag @MinPres moet alle vliegvelden en grenzen sluiten niemand meer naar binnen! Ca 35dzn bezoekers komen per dag het virus binnen brengen in NL — arjo smith (@arjo4u) January 20, 2021

Vanochtend postte hij dit. „Het zal toch niet waar zijn? Den Jetten (D66), Dijkhoff (VVD) en Segers (CU) ineens niet mee met het debat over de #avondklok?” ‘Arie Vaccinarie’ snapt z’n probleem niet. „Merendeel van onze bevolking heeft er absoluut geen moeite mee.” ‘Anita de Rooie Rakkert’ steunt Wilders en noemt ‘de rest’ allemaal „lafaards.”

En ene Diana denkt dat het hele debat „toch maar voor de show is.”



Wat is u probleem met een avondklok? Merendeel van onze bevolking heeft er absoluut geen moeite mee. — Arie Vaccinarie (@boofrei) January 21, 2021

Grote zorgen

De verdeeldheid onder zijn bericht geeft de huidige stemming weer. Inmiddels leven er dan ook grote zorgen over de besmettelijkere ‘Britse variant’ van corona en wordt gevreesd voor een derde coronagolf. Rutte zei woensdag ook al met veel oppositiepartijen gesproken te hebben over de avondklok.

„We komen eruit, maar eerst moeten we ons nog even schrap zetten”, zei hij. „Nieuwe maatregelen moeten helpen ons leven stap voor stap terug te krijgen.”

Als het kabinet steun krijgt van de Kamer, dan gaat de avondklok vanaf aanstaande zaterdag in. Tussen 20.30 en 04.30 uur mag er dan niemand op straat zijn. Mogelijk veranderen de tijdstippen nog als uitkomst van het debat. Vanuit verschillende hoeken kwam de oproep 21.00 uur als begintijd aan te houden, zodat mensen na werk nog iets meer tijd hebben voor sport of boodschappen.

Speciale playlist

Veel mensen lijken de noodzaak er van in te zien en maken van een nood een kleine deugd. Met een ‘Avondklok-playlist’ bijvoorbeeld, die ze graag met anderen delen.



Seal als zanger en een nummer van Joni Mitchell, hoppa op de #avondklok Playlist 😃- "Both Sides Now" Cover with SEAL from "Joni 75: A Birthday Celebration" https://t.co/wJfR6tXakp via @YouTube — Willie Horden (@willhorden) January 20, 2021

Uitzonderingen

Er gelden enkele uitzonderingen op het straatverbod, bijvoorbeeld voor mensen die van en naar hun werk moeten, mensen die aangelijnd de hond uitlaten of voor medische noodgevallen. Ook hier kan de Kamer nog invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld door voor meer uitzonderingen te kiezen.

