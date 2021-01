‘Je plas ophouden, vindt niemand een pretje’, maar pas goed op met leenhonden

Er komt dus hoogstwaarschijnlijk een avondklok, met een paar uitzonderingen, waaronder voor honden en hun baasjes. Goed nieuws voor hondminnend Nederland, al is er ook bezorgdheid. Over hondenleners die de grote boze hond van de overburen niet kennen bijvoorbeeld, en straks vliegen ze elkaar nog in de vacht.

„We zijn opgelucht dat we onze honden mogen uitlaten tijdens de aangekondigde avondklok, want je plas ophouden, dat vindt niemand een pretje”, zegt Daphne Groenendijk, directeur van de Koninklijke Hondenbescherming.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Je plas ophouden, dat vindt niemand een pretje' Hondenbescherming blij met uitzondering #avondklok, maar waarschuwt voor gevaren #corona https://t.co/vwGm1Vb3rW pic.twitter.com/xkooLBLEgr — Koninklijke Hondenbescherming (@Hondenbond) January 20, 2021

Plassende honden

Zeker al die coronapuppy’s, die mensen het afgelopen jaar massaal hebben aangeschaft, moeten gewoon regelmatig naar buiten, legt ze uit. „En niet iedereen heeft een tuintje waar de hond stiekem in kan plassen!”, lacht ze. De buitenlandse praktijken moeten we zeker voorkomen: in sommige landen mochten zelfs honden niet naar buiten tijdens de lockdown. „Je zag toen van die filmpjes met hondjes in een emmer die vanuit een flatgebouw naar beneden werden gehesen… Dat moet je echt niet willen, hoor.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Genuine question: What are you supposed to do if your city is on curfew but your dog needs to pee/poop??? — Mar (@gabaghouls) June 3, 2020

Opluchting

Opluchting alom dus met ‘onze’ hondenuitzondering, al houdt Groenendijk wel haar grote hondenhart vast voor de zogenaamde leenhonden. Al een paar dagen worden grapjes gemaakt over hoe mensen dan maar met een geleende hond ’s avonds naar buiten gaan, of door hondenbezitters die nu al hun hond te leen aanbieden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heeft er nog iemand een leenhond voor mij in de aanbieding? Ik vraag dit voor een vriend😂 #avondklok #jinek — Joost Schimmel (@Salajax) January 19, 2021

Natuurlijk zijn dat vaak grappen, weet ze ook. „En het is gelukkig per wet geregeld in Nederland dat je je hond niet aan de eerste de beste geeft om uit te laten en de meeste hondenbezitters zullen dat ook echt niet doen.” Waarvan akte op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onze hond wil bij deze alvast laten weten dat zij bij invoering van een avondklok niet beschikbaar is als leenhond en dat zij vanaf heden anderhalve kilometer afstand houdt van iedereen die onterecht een oranje bezorgjas draagt. pic.twitter.com/0pelcP6LLb — Roelof Liemburg (@r_liemburg) January 20, 2021

Maar toch… „Ik houd m’n hart vast. Sommige mensen gaan dat straks toch serieus doen. Hondenbezitters die denken: lekker gemakkelijk, hoef ik de deur niet uit. Maar je ziet juist dat mensen die met een hond lopen die ze niet goed kennen, bepaalde signalen ook niet herkennen.”

Boze hond

Ze noemt de grote boze hond van de overburen als voorbeeld. „Als baasje weet: hup, omkeren en twee blokjes om, als uitlater denk je misschien: leuk, lekker spelen samen.” Je hoort gewoon even hoe ze haar hoofd schudt door de telefoon heen, want voor je het weet vliegen ze elkaar in hun vacht. „De gevolgen kunnen echt verschrikkelijk zijn, zoals bijtincidenten, hysterisch blaffen of zelfs dat de hond wegrent.” Beter voorkomen dan genezen dus: baasjes, blijf bij je eigen hond.

Pensionadogs

Of de avondklok een extra trigger kan betekenen voor hondenverkoop? „Er wordt in elk geval geen afname verwacht. Sinds de eerste lockdown is er al een ongekende behoefte aan gezelschap, een hond is natuurlijk ook aangenamer dan een goudvis.” Ziet ze ook in hun eigen organisatie, waar ze de ‘pensionadogs’ opvangen. „Er is ook enorm veel vraag naar honden die ouder zijn dan tien, en mensen worden zelfs boos als ze achter het net vissen.” Dan misschien toch maar een goudvis.

Lees ook: Pas op met leenhonden, maar ook met vaginavernauwingsstaven

Boris

Zelf heeft Groenendijk een Friese Stabij, Boris en ja, ze laat hem zeker vaak en lang genoeg uit. „Maar niet vaker en langer dan we eerst deden, het is voor zo’n hond belangrijk een bepaald ritme te houden.” Meteen een advies voor hondenbaasjes, en toch eventuele hondenleners: ga niet extreem lang met zo’n dier wandelen ’s avonds. „Ze zijn daarna bekaf. Leuk voor jou, minder voor de hond. Houd jullie normale ritme aan, ook, of juist, in deze niet normale tijden.”

De Koninklijke Hondenbescherming wacht op de uitkomst van het Kamerdebat over de avondklok. En is de komende periode 24/7 paraat voor honden, hondenbezitters en anderen met vragen of advies om ook tijdens de eventuele avondklok-periode de honden in Nederland te helpen.