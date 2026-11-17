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Mantelzorg valt vrouwen zwaar: 46 procent voelt zich overbelast

Voor een ziek familielid zorgen, boodschappen doen voor een buurman of een ouder helpen die niet meer alles zelf kan. Veel mensen verlenen mantelzorg, vaak naast hun werk en andere verplichtingen. Maar die zorg kan behoorlijk zwaar worden. Vooral vrouwen tussen de 40 en 65 jaar die veel mantelzorg geven, voelen zich overbelast. Bijna de helft van die groep geeft aan zwaarbelast te zijn.

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Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de gezondheid van mantelzorgers lijkt onder druk te staan. Mensen die veel mantelzorg verlenen, beoordelen hun eigen gezondheid namelijk minder vaak als goed dan mensen die weinig of geen mantelzorg geven.

Vooral vrouwelijke mantelzorgers voelen zich zwaarbelast

Van de vrouwen tussen de 40 en 65 jaar die minstens acht uur per week mantelzorg geven, voelt 46,4 procent zich zwaarbelast. Bij mannen in dezelfde leeftijdsgroep is dat 30 procent. Bij vrouwen die minder dan acht uur per week zorgen, gaat het om 13,4 procent.

Ook bij 65-plussers voelen vrouwen zich vaker zwaarbelast dan mannen. Van de vrouwen die veel mantelzorg geven, ervaart 37,1 procent een zware belasting. Bij mannen van die leeftijd is dat 28 procent.

Mantelzorg gaat samen met minder goede gezondheid

Van de vrouwen tussen de 40 en 65 jaar die minstens acht uur per week zorgen, bestempelt 62 procent de eigen gezondheid als goed. Bij vrouwen die minder dan acht uur per week mantelzorg geven, is dat bijna 72 procent.

Bij mannen is het verschil nog groter. Van de mannen die veel mantelzorg verlenen, voelt 57 procent zich gezond. Bij mannen die weinig of geen mantelzorg geven, ligt dat rond de 74 procent.

De cijfers laten zien dat intensieve mantelzorg niet alleen veel tijd en energie kan kosten, maar ook samengaat met een minder goed ervaren gezondheid. Wie voor een ander zorgt, heeft zelf dus ook steun nodig. Want mantelzorg mag dan vaak uit liefde gebeuren, dat betekent niet dat het altijd makkelijk vol te houden is.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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