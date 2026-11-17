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VVD-fractie Eerste Kamer gaat voor belastingplan stemmen

De fractie van de VVD in de Eerste Kamer gaat voor het belastingplan van het kabinet stemmen. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij na berichtgeving door RTL Nieuws.

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De VVD-fractie in de Tweede Kamer stemde nog tegen, nadat D66 en CDA een plan van PRO en Volt voor meer lasten op vermogen aan het belastingplan hadden toegevoegd. Met de stem van de VVD lijkt het belastingplan het ook in de senaat zo goed als zeker te halen.

De fracties die het belastingplan in de Tweede Kamer steunden, blijven in de Eerste Kamer steken op 34 zetels. De VVD heeft negen zetels in de 75-koppige senaat.

Crisisoverleg

Fractievoorzitter Tanja Klip-Martin zei tegen RTL Nieuws dat senaatsfracties „vooral moeten letten op de zorgvuldigheid van de wetgeving”. De fractie zou dinsdagochtend hebben besloten voor te gaan stemmen.

Het besluit van de VVD-fractie volgt kort op de mededeling dat het vertrouwen tussen de drie coalitiepartijen is hersteld. VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei voor het weekend nog dat de minderheidscoalitie „een mislukt experiment” was en dat het zo niet verder kon. De „politieke balans” moest worden hersteld, omdat D66 en het CDA volgens de VVD te vaak „naar links keken”.

Na vier dagen crisisoverleg besloten de partijen om het mkb meer financiële ruimte te geven. Ook gaat Raad van State-vicevoorzitter Sybrand Buma onderzoeken hoe het minderheidskabinet wel goed kan samenwerken met de Tweede Kamer.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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