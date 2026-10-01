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Radboudumc herstelt clitoris na kanker: 90 procent van vrouwen kan weer orgasme krijgen

Artsen van het Radboudumc hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om de clitoris na vulvakanker te reconstrueren. Van de eerste 23 behandelde vrouwen kan 90 procent weer een clitoraal orgasme krijgen. De ingreep kost slechts een kwartier extra operatietijd.

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De nieuwe operatietechniek biedt uitkomst voor vrouwen die door kanker aan de vulva een deel van de clitoris zijn kwijtgeraakt.

90 procent kan na reconstructie clitoris weer orgasme krijgen

Van de eerste 23 vrouwen die al met deze nieuwe techniek zijn geopereerd, kan 90 procent weer een orgasme krijgen. Dat gebeurde drie tot zes maanden na de operatie. „In het begin is de clitoris soms wat overgevoelig of juist minder gevoelig, maar na een jaar is het herstel optimaal. We zien dat bij de meeste vrouwen het gevoel weer teruggaat naar de situatie van voor de operatie”, zo vertelt gynaecologisch oncoloog Mieke ten Eikelder.

Zo reconstrueren artsen van Radboudumc de clitoris in 15 minuten

Ten Eikelder ontwikkelde samen met plastisch chirurg Tim Nijhuis de speciale operatietechniek. „Wanneer de tumor in of rondom de clitoris zit, moeten we die soms gedeeltelijk verwijderen”, zo legt ze uit. „Tot nu toe werd de wond daarna dichtgemaakt en verdween de clitoris onder een laag huid. Zonder aandacht voor kwaliteit van leven of de vraag of een orgasme nog mogelijk is.”

Bij de nieuwe techniek worden naast het verwijderen van de tumor ook de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en verschoven, zodat er een nieuw topje van de clitoris ontstaat. „Daarna zetten we daar een stukje wangslijmvlies overheen”, zegt Nijhuis. „Wangslijmvlies lijkt namelijk op het gebied bij de vulva. En zo blijft de gevoeligheid van de clitoris behouden.”

Belangrijk is dat het verwijderen van de tumor en de reconstructie van de clitoris tegelijkertijd gebeuren; het kost ongeveer 15 minuten extra operatietijd. „Dus een aparte tweede operatie is niet eens nodig”, aldus Nijhuis.

Penis al 40 jaar gereconstrueerd, clitoris nu voor het eerst

Bij mannen is het al veertig jaar mogelijk om de penis na kanker te reconstrueren. Voor de clitoris kan dat nu pas. Het past bij de langzaam groeiende aandacht voor onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen. Artsen weten relatief weinig over het vrouwenlichaam, omdat het meeste wetenschappelijke onderzoek op mannen is gebaseerd.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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