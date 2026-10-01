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Arjen Lubach emotioneel na overlijden Paulien Cornelisse: ‘We gaan je missen’

Arjen Lubach (46) opende zijn uitzending van Lubach gisteravond met een emotioneel eerbetoon aan Paulien Cornelisse, van wie het overlijden slechts een uur voor de opname bekend werd. De schrijfster was niet alleen een graag geziene gast in zijn programma, maar ook een goede vriendin van Lubach.

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„We hebben zojuist onze show opgenomen en dat deed ik met alle vrolijkheid die ik in me had, maar ik ben eigenlijk helemaal niet vrolijk, want een uur voor onze opname kwam het nieuws dat Paulien Cornelisse is overleden”, zo begon hij zijn uitzending.

Arjen Lubach over Paulien Cornelisse: ‘Zij was echt ons ding’

Lubach vertelde dat Cornelisse een van zijn favoriete gasten was en ook achter de schermen enorm geliefd was. „Zij was niet alleen een vriendin van de show, maar ook een vriendin van mij en van vele anderen die hier werken. Niemand is hier vaker te gast geweest dan zij. Zij was echt ons ding.”

De presentator had haar dan ook graag nog talloze keren willen ontvangen. „Ik had haar met zoveel liefde en plezier nog duizend keer te gast gehad.” Lubach noemde haar een van de grappigste mensen die hij ooit heeft gekend. Volgens hem had zij ook kunnen lachen om het ongemak dat hij voelde. „Ik denk dat zij het ook heel grappig had gevonden hoe ongemakkelijk ik hier een comedyprogramma sta te beginnen, als een verwarde cavia.”

‘Paulien, we gaan je missen’

Toch wist Lubach één ding zeker: Cornelisse had gewild dat hij en zijn team gewoon door zouden gaan. „Ik weet ook dat ze had gewild dat we om deze absurde, stomme en oneerlijke wereld blijven lachen. Dus dat gaan we toch proberen”, zei hij. „Lieve Paulien, we gaan je missen.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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