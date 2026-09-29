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Onderzoek: 1 op de 3 Nederlandse ouders vindt bemoeienis van opa en oma niet prettig

Opa en oma helpen volop met de kleinkinderen, maar hun advies wordt niet altijd gewaardeerd. 31 procent van de Nederlandse ouders vindt hun bemoeienis niet prettig, terwijl een kwart juist méér hulp van grootouders wil.

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Daar staat tegenover dat bijna 44 procent aangeeft het wél prettig te vinden als hun (schoon)ouders meedenken over en helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van Made for Moments.

44 procent van de ouders waardeert bemoeienis van opa en oma juist wél

Over het geheel gezien zijn ouders vaker positief over de ‘bemoeienis’ van hun (schoon)ouders dan negatief. Bijna elke ouder in Nederland (96 procent) krijgt al hulp van opa en/of oma, maar een kwart (25 procent) wil meer hulp.

Grootouders denken mee bij onder meer de keuze van de babynaam, de religieuze of culturele opvoeding, de levensstijl en het uitgavenpatroon. Ook kleding en uiterlijk, vakanties en uitstapjes, medische beslissingen en de voeding van het kind zijn vlakken waarbij hulp geboden wordt.

In Groningen (61 procent) en Flevoland (57 procent) vinden ouders het meedenken het vaakst prettig. Limburg schiet er juist bovenuit als provincie waar meer ouders (40 procent) de ‘bemoeienis‘ niet fijn vinden.

1 op de 4 Nederlandse ouders wil juist méér hulp van opa en oma

Van dag tot dag gaat het niet alleen om meedenken; grootouders bieden vaak ook praktische steun. Denk dan aan een financiële bijdrage, spullen kopen of uitlenen, oppassen, advies of tips geven en emotionele steun.

Daarnaast worden hulp in het huishouden, vervoer, hulp bij ziekte of noodgevallen, klusjes in of om het huis en andere vormen van hulp genoemd in het onderzoek. Slechts 3,5 procent van alle respondenten kreeg op geen enkel vlak hulp van opa en/of oma.

In Zuid-Holland (7 procent), Noord-Holland (5,9 procent) en Drenthe (5 procent) gaven ouders het vaakst aan helemaal geen hulp te ontvangen. Dat zijn ook de plekken waar de meeste ouders geen extra hulp zouden willen ontvangen.

Uiteindelijk zou een kwart van de Nederlandse ouders wel meer of op meer vlakken hulp willen krijgen. Vooral mensen in Flevoland (42,9 procent) en Limburg (40 procent) spreken die wens uit. Een kanttekening bij dit onderzoek: er zijn 587 respondenten ondervraagd, waardoor de steekproef iets aan de kleine kant is.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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