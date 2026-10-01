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Openbaar aanklager VAE opent onderzoek naar flydubai-incident

De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten heeft opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar het incident tijdens de FZ1073 flydubai-vlucht naar Tel Aviv. Dit meldt het staatsnieuwsagentschap van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn website.

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Het toestel maakte een noodlanding in Tabuk in Saudi-Arabië, nadat een piloot de andere piloot met een mes aanviel. Verschillende Israëlische functionarissen noemden het incident een terreuraanslag. Het onderzoek van de VAE zou kijken naar de omstandigheden rond en motieven voor het incident. Onder meer zou worden onderzocht of de aanval van de piloot gepland was en of er verband is met terroristische activiteiten.

De VAE zijn bevoegd om het incident te onderzoeken, omdat het vliegtuig in het land geregistreerd is en onder de vlag van de VAE vliegt, staat in het bericht van het staatsnieuwsagentschap. Ook zou de wetgeving van het land van toepassing zijn, ook al vond het incident buiten de VAE plaats.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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