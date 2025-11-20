Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: chronische pijn kan je bloeddruk omhoog jagen

Je zou het misschien niet direct aan elkaar koppelen, maar langdurige pijn blijkt een flinke boosdoener voor je bloeddruk.

Nieuwe cijfers uit een enorme analyse onder meer dan 200.000 volwassenen laten zien dat hoe uitgebreider de pijn, hoe groter het risico op hoge bloeddruk. Depressie en ontsteking spelen daarbij een opvallende bijrol.

Pijn op meerdere plekken? Dan gaat de bloeddruk sneller omhoog

Het onderzoek keek naar mensen met pijnklachten verspreid door het lichaam. Zij bleken op latere leeftijd een stuk vaker hoge bloeddruk te ontwikkelen dan mensen zonder pijn of met slechts één pijnplek. Volgens hoofdonderzoeker Jill Pell is het patroon duidelijk. „Hoe uitgebreider de pijn, hoe hoger het risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk”, zegt ze.

De onderzoekers vonden ook een psychologische schakel. „Een deel van de verklaring was dat mensen met chronische pijn vaker depressief werden, en depressie verhoogt op zijn beurt de kans op hoge bloeddruk. Dat suggereert dat vroege opsporing en behandeling van depressie bij mensen met pijn het risico kan verlagen”, aldus Pell.

Hoe gevaarlijk hoge bloeddruk eigenlijk is

Hoge bloeddruk blijft wereldwijd een van de grootste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Metro schreef eerder dat één glas frisdrank per dag hier al aan kan bijdragen. Zodra de druk in de bloedvaten structureel te hoog is, neemt de kans op hartinfarcten en beroertes sterk toe. Dat maakt het extra belangrijk om risicofactoren zo vroeg mogelijk te herkennen.

Langdurige musculoskeletale pijn – bijvoorbeeld aan heup, knie, rug of nek – is de meest voorkomende vorm van chronische pijn. De nieuwe studie onderzocht hoe pijnlocatie en -duur samenhangen met latere hypertensie.

Onderzoek naar pijnklachten

Om een compleet beeld te krijgen, keken onderzoekers ook naar ontstekingswaarden in het bloed en naar depressieve klachten. Van de relatie tussen pijn en hoge bloeddruk kon 11,7 procent worden verklaard door depressie en ontsteking samen. Het overgrote deel blijft dus door andere mechanismen veroorzaakt.

De ruim 200.000 deelnemers vulden bij de start vragenlijsten in over pijnklachten die hun dagelijkse leven beïnvloedden. Ze gaven aan waar ze pijn hadden en of die klachten langer dan drie maanden aanhielden. Vervolgens volgden onderzoekers hen gemiddeld 13,5 jaar.

De resultaten lieten een duidelijk patroon zien: bijna 10 procent van alle deelnemers ontwikkelde hoge bloeddruk, en mensen met chronische pijn door het hele lichaam hadden zelfs een 75 procent hoger risico. Bij kortdurende pijn steeg het risico met 10 procent en bij chronische pijn op één plek met 20 procent. Kijk je naar specifieke locaties, dan varieerde het verhoogde risico van 74 procent bij wijdverspreide pijn tot 16 procent bij langdurige rugklachten.

Zorgverleners moeten alert zijn

Volgens Pell is het belangrijk dat zorgverleners chronische pijn zien als waarschuwingssignaal. „Bij de zorg voor mensen met pijn moeten zorgverleners zich ervan bewust zijn dat zij een hoger risico hebben op het ontwikkelen van hoge bloeddruk, direct of via depressie. Door pijn te herkennen, kunnen deze bijkomende aandoeningen vroeg worden opgespoord en behandeld”, zegt ze.

Belangrijke kanttekening

De deelnemers waren vooral Britten van middelbare of oudere leeftijd, waardoor de resultaten niet automatisch gelden voor jongere of meer diverse bevolkingsgroepen. Ook werd pijn slechts één keer gemeten en was deze zelfgerapporteerd.

Toch wijst het onderzoek op iets wat veel mensen misschien al vermoeden: wie jarenlang met pijn rondloopt, draagt vaak meer mee dan alleen dat fysieke ongemak. Het kan ook een sluipende drukverhoger zijn.

