Angst voor ouder worden kan je biologische klok versnellen

Bang om ouder te worden? Of vooral bang om niet gezond oud te worden? Dat lijkt juist averechts te werken. Uit nieuw onderzoek van de New York University blijkt dat vrouwen die zich zorgen maken over ouder worden, juist sneller lijken te verouderen.

Voor de studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psychoneuroendocrinology, wilden de wetenschappers de biologische veroudering in het bloed meten. En wat bleek? Vrouwen die meer angst voor ouder worden rapporteerden, vertoonden tekenen van snellere biologische veroudering.

Opvallend is dat zorgen over gezondheid het sterkste effect had, terwijl zorgen over uiterlijk of vruchtbaarheid nauwelijks invloed hadden.

Angst voor ouder worden laat sporen achter

„Onze bevindingen laten zien dat subjectieve ervaringen een meetbare invloed kunnen hebben op biologische veroudering”, zegt Mariana Rodrigues, hoofdauteur van de studie. „Angst om ouder te worden is dus niet alleen een psychologisch probleem, maar kan ook echte gevolgen voor het lichaam hebben.”

Eerdere studies toonden al aan dat langdurige psychologische stress veranderingen in de genactiviteit kan veroorzaken, wat bijdraagt aan biologische veroudering. Tot nu toe was nog weinig bekend over de rol van angst voor het ouder worden zelf.

Zorgen over gezondheid hebben een groot effect

Voor het onderzoek werden bloedmonsters van meer dan 700 vrouwen onderzocht. Hieruit bleek dat vrouwen met meer angst voor ouder worden, een snellere veroudering toonden. Vooral zorgen over gezondheid correleerden met dit effect; angst over uiterlijk en vruchtbaarheid niet.

De resultaten benadrukken dat mentale en fysieke gezondheid sterk met elkaar verbonden zijn. Het is volgens de onderzoekers een „meetbare psychologische factor” die invloed kan hebben op de biologische veroudering.

Waarom vrouwen gevoeliger kunnen zijn

Het zal de oplettende lezer misschien op zijn gevallen, want in dit artikel hebben we het enkel over vrouwen, niet over mannen. Waarom is dat? Volgens de onderzoekers komt dat doordat vrouwen zich sowieso vaker zorgen maken over ouder worden.

Sociale normen rond jeugd en uiterlijk, samen met vragen over vruchtbaarheid, kunnen stress tijdens de middelbare leeftijd vergroten. „Veel vrouwen combineren meerdere rollen, zoals het zorgen voor ouder wordende ouders. Het zien van ouder wordende familieleden kan zorgen oproepen over de eigen gezondheid.”

