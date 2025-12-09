Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verbeteren mentale gezondheid van Nederlanders een gezamenlijke taak, vindt de ggz

Het verbeteren van de mentale gezondheid van Nederlanders is een gezamenlijke en urgente taak voor de hele samenleving, benadrukt de Nederlandse ggz.

Uit een recent rapport van het RIVM en kennisinstituut Trimbos blijkt dat vier op de tien Nederlanders te maken hebben met angstige of depressieve gevoelens.

Vroegtijdig ingrijpen cruciaal

Mentale problemen komen op elke leeftijd voor, maar de onderzoekers zien vooral onder jongeren een zorgwekkende toename. Vaak ontstaan klachten voor het eerst tussen de 16 en 25 jaar.

Volgens de ggz is het daarom cruciaal om vroegtijdig in te grijpen en jongeren te leren omgaan met mentale uitdagingen. „Vroege signalering kan voorkomen dat problemen groter worden en het dagelijks functioneren van jongeren ernstig beïnvloeden”, stelt de organisatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Signalering en ondersteuning is volgens de ggz een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niet alleen de zorgsector, maar ook scholen, gemeenten, sportclubs, jongerenwerk en welzijnsorganisaties hebben hier een rol in. Praktische voorbeelden zijn het geven van lessen over mentale gezondheid op school, het organiseren van laagdrempelige inloopspreekuren en het aanbieden van onlineplatforms waar jongeren anoniem advies kunnen krijgen.

Daarnaast wijst de ggz op het belang van preventieve maatregelen. Jongeren moeten vaardigheden ontwikkelen om stress, angst en depressieve gevoelens te herkennen en effectief te hanteren. Voor ouders, docenten en begeleiders is het belangrijk om signalen vroeg te herkennen en te weten waar ze terechtkunnen voor ondersteuning.

Voorkomen van escalatie van mentale problemen

Volgens het rapport hebben jongeren die tijdig hulp krijgen en ondersteund worden op school en in hun omgeving betere kansen om hun mentale gezondheid op lange termijn te behouden.

Door een brede aanpak te combineren met toegankelijke hulpverlening, kan de samenleving voorkomen dat mentale problemen escaleren en de impact op werk, studie en sociale relaties groot wordt.

Mentale gezondheid niet alleen een persoonlijke kwestie

De boodschap van de Nederlandse ggz is duidelijk: mentale gezondheid is niet alleen een persoonlijke kwestie, maar een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vroegtijdige ondersteuning, flexibiliteit en samenwerking tussen verschillende sectoren zijn essentieel om jongeren weerbaarder te maken en te voorkomen dat problemen onopgemerkt blijven.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties