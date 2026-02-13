Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veelgebruikte zoetstof vergroot mogelijk kans op beroerte

Erythritol, een zoetstof, is mogelijk niet zo’n veilig alternatief voor suiker als gedacht. Nieuw onderzoek suggereert dat de stof de kans op een beroerte kan verhogen en schadelijk kan zijn voor de gezondheid van het hart.

Erythritol (E968) is een natuurlijke, nagenoeg calorievrije suikervervanger. Het is ongeveer voor 70 procent zo zoet als suiker. Het zit onder meer in snoep, kauwgom, chocolade en frisdranken. Van nature komt het voor in fruit als meloen en druiven en in gefermenteerde producten als kaas en wijn. Ook in andere recente onderzoeken werd de zoetstof in verband gebracht met een groter risico op een hartaanval en beroerte.

Nieuw onderzoek uit Brazilië waarschuwde bovendien dat veel kunstmatige zoetstoffen mogelijk je hersenen sneller oud kunnen maken.

Onderzoek naar effecten van erythritol

Onderzoekers van de Universiteit van Colorado ontdekten dat erythritol cellen in de bloed-hersenbarrière kan beschadigen. Deze barrière is het beveiligingssysteem van de hersenen. Het houdt schadelijke stoffen buiten en laat voedingsstoffen binnen. Beschadiging kan ernstige gevolgen hebben voor de hartgezondheid en het risico op een beroerte verhogen.

De onderzoekers stelden cellen van de bloed-hersenbarrière bloot aan hoeveelheden erythritol die vergelijkbaar zijn met wat je binnenkrijgt na een frisdrank met deze zoetstof. Ze zagen een kettingreactie van celbeschadiging, die de hersenen kwetsbaarder maakt voor bloedstolsels. Dat is een belangrijke oorzaak van beroertes.

Erythritol veroorzaakte wat wetenschappers oxidatieve stress noemen. Het overspoelde cellen met schadelijke moleculen die bekend staan ​​als vrije radicalen, én het verminderde de natuurlijke antioxidanten van het lichaam. Het resultaat van deze dubbele aanval is dat het vermogen van de cellen om goed te functioneren werd aangetast en leidde in sommige gevallen zelfs tot celdood.

Gevaarlijk vernauwde bloedvaten

Verder constateerden onderzoekers dat erythritol effect heeft op het vermogen van de bloedvaten om de bloedstroom te reguleren. Gezonde bloedvaten verwijden wanneer organen meer bloed nodig hebben en vernauwen zich wanneer er minder nodig is. Erythritol verstoort dit systeem. Hierdoor kunnen de bloedvaten gevaarlijk vernauwd blijven, waardoor de hersenen mogelijk te weinig zuurstof en voedingsstoffen krijgen.

Ook het natuurlijke afweersysteem tegen stolsels lijkt te worden aangetast. Cellen maken bij stolselvorming normaal gesproken een ‘stolseloplosser’ aan. In het onderzoek blokkeerden erythritol het mechanisme.

Wel zijn er kanttekeningen bij het onderzoek. De experimenten werden uitgevoerd op geïsoleerde cellen in laboratoriumschaaltjes, in plaats van op complete bloedvaten. De cellen gedragen zich mogelijk niet precies zo als in het menselijk lichaam.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

