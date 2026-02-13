Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrijspraak in zaak over ongeluk met Stint: niet vast te stellen dat voertuig schadelijk was

De rechtbank in Den Bosch heeft Stintondernemers Edwin Renzen en Peter Noorlander beiden vrijgesproken in de zaak over het dodelijke ongeluk met een Stint. De rechtbank kan niet vaststellen dat de Stint schadelijk was. Wel maakten beide ondernemers zich schuldig aan valsheid in geschrifte, maar ze krijgen daarvoor geen straf.

Een elektrische bolderkar kwam op 20 september 2018 op een spoorwegovergang in Oss terecht en werd aangereden door een trein. Vier kinderen kwamen om het leven. Een vijfde kind en een begeleidster raakten zwaargewond. De oorzaak van het ongeval is niet vastgesteld, ondanks veel onderzoek dat is verricht.

Het Openbaar Ministerie had in december celstraffen van vijf jaar en vier maanden geëist tegen beide ondernemers. Tegen hun bedrijven eiste het OM boetes van 225.000 en 135.000 euro. Het OM stelde dat het voertuig op achttien punten schadelijk was, dat de verdachten hiervan zouden hebben geweten en dit bij de verkoop van hun product hebben verzwegen.

Het Openbaar Ministerie wil hoger beroep aantekenen in de zaak over het dodelijke ongeluk met de Stint. „We zijn zeker van plan in hoger beroep te gaan tegen het in onze ogen teleurstellende vonnis van de rechtbank”, zegt een woordvoerder van het OM.

De rechtbank heeft alle schadelijke eigenschappen nagelopen. „In het merendeel van de gevallen oordeelt de rechtbank dat niet is aangetoond dat er sprake is van een schadelijkheid”, luidt het vonnis. Er ontbraken wel voorzieningen, zoals een noodstop, maar die waren volgens de rechtbank niet vereist. De rechtbank stelt in het vonnis wel dat de verdachten „andere en betere ontwerpkeuzes hadden kunnen maken en dat de Stint veiliger had kunnen en moeten zijn”.

In de zaal zaten de nabestaanden van de vier omgekomen kinderen Dana (8), haar zusje Liva (4), Fleur (6) en Kris (4). Ook het meisje dat op 11-jarige leeftijd de aanrijding met de trein overleefde, was in de rechtbank aanwezig. Zij liep bij het ongeluk blijvende lichamelijke schade op en verloor haar twee zusjes Dana en Liva. De bestuurster van de Stint volgde de uitspraak thuis via een videoverbinding.

De ouders reageerden na afloop verslagen en boos en vol onbegrip, zegt een woordvoerder van Namens de Familie.

