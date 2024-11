Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze simpele test is een graadmeter voor je verouderingsproces

Ouder worden we allemaal. Maar het verouderingsproces gaat bij de één sneller dan bij de ander. Volgens nieuw onderzoek is er een simpele test om te kijken hoe het met dat ouder worden bij jou gesteld is.

Rimpels, grijze haren en strammere spieren. Wij mensen worden op een dag allemaal ouder. Maar sommigen kunnen dat verouderingsproces nog behoorlijk lang rekken met een mentaal– en fysiek gezonde leefstijl. Waardoor iemand zelfs nog na zijn honderdste vitaal kan zijn. Wist je overigens dat op deze twee leeftijden ouderdom het hardst toelaat?

Onderzoek naar graadmeter verouderingsproces

BBC Science Focus schrijft over een nieuw Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat balans een belangrijke graadmeter is in het verouderingsproces. Want wiebelen of bijna vallen kan erop wijzen dat je lichaam sneller veroudert dan je dacht.

Dat heeft namelijk te maken met het zogenoemde neuromusculaire sensorische systeem. Dit systeem is een verzameling zenuwen die onze spieren verbinden met de hersenen en het ruggenmerg, waardoor onze spieren kunnen bewegen wanneer dat nodig is. Gaat dit systeem achteruit? Dan is dat een teken van veroudering en kan dat leiden tot langzamere bewegingen en reacties.

Op één been balanceren

David Proctor, expert op het gebied van veroudering en beweging, vertelt tegen BBC Science Focus dat balanceren op één been te maken heeft met het fysiologisch functioneren. „Dat neemt doorgaans af met leeftijd.” Spierkracht, evenwicht, coördinatie, informatieverwerking (die je via de zintuigen binnenkrijgt) en reflexen zijn van die belangrijke peilers voor het fysiologisch functioneren.

Voor het onderzoek werd een groep deelnemers tussen de 50 en 80 jaar gevraagd om op één been te balanceren. Iedere deelnemer moest vier keer 30 seconden in evenwicht blijven. Twee pogingen per been, waarvan één poging met gesloten ogen en de ander met open ogen.

Minder goed balanceren als je ouder wordt

De onderzoekers hielden bij hoeveel seconden deelnemers deze opdracht volhielden. Zij ontdekten dat iedere tien jaar in leeftijd invloed had op het aantal seconden. Per tien jaar naam het wiebelen met 6,3 procent toe als de ogen open waren. Waren de ogen gesloten, dan nam het wiebelen met 10,5 procent toe.

Het balanceren op het ‘goede been’ nam per tien jaar 1,7 seconden in duur af. Op het ‘slechte been’ nam dit per tien jaar met 2,2 seconden af. Oftewel, hoe lang iemand kan balanceren, is een maatstaf voor het ouder worden.

Evenwichtsoefeningen

30 seconden balanceren vergt niet al te veel spierkracht, maar vereist wel voldoende neuromusculaire controle. Worden we ouder? Dan neemt onze spierkracht en vermogen tot balans en evenwicht af, waardoor meer slingeringen ontstaan en we korter kunnen balanceren.

Dus wat kun je daaraan doen? Uit ander onderzoek blijkt dat evenwichtsoefeningen en aerobe activiteiten zoals zwemmen, hardlopen of fietsen deze leeftijdsgebonden achteruitgang kunnen vertragen.

