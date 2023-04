Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze vrucht blijkt ‘geheim’ anti-rimpelwonder én heeft meer gezondheidsvoordelen

Anti-rimpelcrème, retionol of zelfs botox? In de strijd tegen rimpels is er inmiddels het een en ander op de markt. Maar er klinken lovende geluiden over deze exotische Aziatische vrucht. De fruitsoort zou rimpels uit de weg ruimen en in meer opzichten gezond zijn voor het lichaam.

Ramboetan heet de harige rode vrucht, die afkomstig is uit Zuidoost-Azië en is vergelijkbaar met een lychee. Dermatoloog Solange Lintermans vertelde tegenover het Belgische HLN over deze, voor nog voor veel, onbekende vrucht én de voordelen ervan. Wist je trouwens dat deze groene vrucht bijdraagt aan een goede nachtrust?

Exotische anti-rimpelvrucht uit Azië

Mocht je niet zo in de huidproducten thuis zijn, retinol is een middel waarbij sommige mensen, veelal op social media, zweren als het gaat om huidveroudering (en dat tegengaan). Mede door de vitamine A in het middel helpt het tegen grove poriën en rimpels. Maar het is best intens spul en lang niet iedereen kan ertegen. Zo kun je er een rode, geïrriteerde of geschilferde huid aan overhouden.

Ramboetan is een vrucht met veel antioxidanten en vitamines. Een vrij onbekende vrucht volgens Lintermans. „Vrouwen in onder andere Thailand gebruiken al eeuwenlang de kracht van deze vrucht om hun jeugdigheid te behouden en hun huid te voeden”, aldus de dermatoloog.

Gezondheids- en huidvoordelen ramboetan

Maar naast een natuurlijk middel tegen huidveroudering, blijken er meer gezondheidsvoordelen aan de vrucht te zitten. Ramboetan blijkt namelijk goed voor de spijsvertering en bloedcirculatie, draagt bij aan het immuunsysteem en helpt bij bloedarmoede. Daarnaast werkt het Aziatische stuk fruit anti-bacterieel en ontstekingsremmend. Wel moeten mensen met diabetes, gevoelige darmen of een lage bloeddruk opletten dat ze niet meer dan 250 gram Ramboetan per dag eten.

Lintermans benadrukt dat er vitamine A, C, PP, B, B6, E en K in de vrucht zit. Maar dat ook stoffen als kalium, fosfor, natrium, ijzer, koper, zink, magnesium, calcium, vezels en antioxidanten in het kleine balletje voorkomen.

Bij de toko

En waardoor die vrucht effect heeft op rimpels? „Vooral de hoge concentratie vitamine C, A en antioxidanten stimuleert de productie van collageen. Dat zorgt voor minder rimpels en fijne lijntjes, en helpt ook bij de bestrijding van vrije radicalen die de huid kunnen beschadigen.” Daarnaast zorgen deze vitamines ook voor een gezondere bos haar.

De dermatoloog hoopt dat het product vaker in huidproducten terecht komt. En mocht je zo’n vrucht willen proberen? Je vindt ze meestal niet in de supermarkt, maar bij de tropische of Aziatische toko.