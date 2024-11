Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hunkering naar chocolade tijdens menstruatie komt waarschijnlijk hierdoor

Vrouwen, of wellicht ook mannen met een vrouw thuis, zullen dit herkennen: zodra de menstruatie begint, hunkeren veel vrouwen naar bonbons of zo’n zoete, vette reep chocolade. Maar waarom gebeurt dit? En kun je die terugkerende chocoladebehoefte temperen?

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vlak voor en tijdens de menstruatie meer behoefte hebben aan chocolade. Veelal klinkt dat die hunkering door de hormonen komt. Maar hard wetenschappelijke bewijs is daar niet voor.

Eerder schreef Metro ook over vrouwen die behoefte hebben aan menstruatieverlof. En hoe ernstig sommige menstruatieklachten bij vrouwen kunnen zijn.

Hunkeren naar chocolade tijdens menstruatie

Thrisha Pasricha is arts en geeft les op de geneeskunde-faculteit van het prestigieuze Harvard. Voor The Washington Post beantwoordt ze medische vragen in haar ‘Ask the doctor‘-rubriek. Zij legt uit dat onderzoekers stellen dat niet de hormonen de grote trigger voor chocoladebehoefte zijn, maar onze cultuur.

Ze haalt verschillende onderzoeken aan waaruit blijkt dat een groot deel van de vrouwen hunkert naar chocolade als ze ongesteld zijn. En dat chocolade voor veel vrouwen het meest gewilde voedsel in het algemeen was. Maar die behoefte verschilt ook per land. Want in Amerika hunkeren bijvoorbeeld meer vrouwen naar chocolade tijdens hun menstruatie dan in Spanje. En in bijvoorbeeld Japan blijkt dat het meest verlangde voedsel van vrouwen tijdens hun menstruatie rijst was.

Verbetert zoetigheid humeur?

Behoefte aan specifiek voedsel is volgens de dokter complex. Zogenoemde cravings hebben namelijk niks te maken met honger en worden beïnvloed door allerlei factoren, waaronder onze gewoonten rond eten.

Sommige vrouwen die zich wel op een reep chocolade, of iets vergelijkbaars, storten tijdens hun menstruatie, stellen dat de zoetigheid hun humeur verbetert. Maar niet iedereen is blij als zij zichzelf vergrijpen aan zoete, en ongezonde, vettigheid.

Hormonen zijn niet de oorzaak

Voor wie die hunkering wil doorbreken, heeft Paricha nog advies. „Denk er eerst over na wanneer deze cravings opspelen en hoe je die gewoonte kunt doorbreken. Heb je ‘s avonds zin in chocolade? Poets dan direct na het eten je tanden. Naast de tandpasta-smaak, zijn we geconditioneerd om niet te eten na het poetsen. Dat is een gewoonte die we in onze vroege kinderjaren hebben aageleerd.”

Bekend is dat de calorie-inname van de vrouw vlak voor de menstruatie toeneemt, terwijl tegelijkertijd de insulineresistentie kan afnemen. Daarom klinkt het volgens de dokter logisch dat onze fluctuerende hormonen de cravings beïnvloeden. „Jarenlang werd aangenomen dat de daling van het progesterongehalte, die doorgaans een paar dagen vóór het begin van een menstruatie optreedt, de trek in chocolade veroorzaakte.”

„Maar toen wetenschappers echter de hormoonspiegels rechtstreeks maten en probeerden deze in verband te brengen met zin in chocolade, werd een dergelijk verband niet gevonden”, aldus Paricha. Ook bleek uit een ander onderzoek dat het toedienen van progesteron in de fase in deze cyclus niet de trek in chocolade of zoetigheid bij menstruerende vrouwen verminderden.

Daarnaast legt de arts uit dat als chocolade en de menstruatiecyclus met elkaar verbonden zijn, de hunkering na de menopauze afneemt. Maar dat verschil was maar heel klein. De meeste vrouwen verlangden na de menopauze nog steeds naar chocolade.

Cultureel geconditioneerd

Daarom denken wetenschappers dat het eten van chocolade waarschijnlijker een cultureel gesanctioneerde en geconditioneerde reactie is op verschillende vormen van stress. En vooral Amerikaanse vrouwen lijken dat toe te passen.

Overigens benadrukt de arts dat vrouwen met premenstrueel syndroom (PMS), onregelmatige of pijnlijke cycli, vaker naar vetrijk en zoet voedsel verlangen. Heb je heftige menstruatiekrampen die je dag belemmeren, last van vervelende stemmingswisselingen, een opgeblazen gevoel of angst? Informeer dan bij je huisarts. „Lijden tijdens je menstruatiecyclus is niet normaal”, aldus de dokter.

Reacties