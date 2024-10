Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is okra water en is het echt goed voor je?

Okra water, wat? Ja, de kans is groot dat je er nog nooit van gehoord hebt. Citroenwater en limoenwater zijn inmiddels wel bekend, maar okra water schijnt de nieuwe trend te zijn. Op sociale media beweren gebruikers dat okra water de spijsvertering kan verbeteren, de bloedsuikerspiegel kan reguleren, de vruchtbaarheid van vrouwen kan verhogen, de vaginale vochtigheid kan vergroten en zelfs de bevalling kan verlichten. Klopt dat?

We beginnen bij het begin: wat is okra (water) precies? En is het echt zo goed voor je als wordt beweerd?

Okra

Okra is een groente met veel plantenslijm. Dat is een specifieke, slijmerige vorm van oplosbare vezels die ook in chiazaad, cactussen en veel zeewieren zitten. Als je de groente in water weekt, absorbeert het slijm „de vloeistof en vormt het een gelachtige substantie, net zoals in je spijsverteringskanaal”, legt Chelsea Rae Bourgeois, diëtiste en voedingsdeskundige, uit aan The Guardian.

Okra water wordt gemaakt door in plakjes gesneden okrapeulen een nacht koud te laten trekken en vervolgens de vaste stoffen eruit te zeven. Doordat er wat oplosbare vezels uit de plant sijpelen, krijgt het water een gelachtige textuur.

Lekker klinkt anders, maar volgens Bourgeois zit het een drankje boordevol voedingsstoffen. ​„Zoals vezels, vitamine C, magnesium en foliumzuur. Het bevat ook antioxidanten en ontstekingsremmende stoffen zoals flavonoïden en fenolzuren, die helpen darmontstekingen te verminderen en de spijsvertering te ondersteunen.” Omdat oplosbare vezels de spijsvertering vertragen, kunnen ze bovendien helpen bloedsuikerpieken te voorkomen.

Bij het drinken van okra water, krijg je wél minder okra binnen dan wanneer je de hele groente los consumeert. „Als je de okra-plakjes niet uit je water eet, mis je een deel van die voedingsstoffen”, legt Bourgeois uit, waaronder onoplosbare vezels uit de peul en eiwitten uit de zaden.

Foliumzuur

Nog een gezondheidsvoordeel van okra is dat het foliumzuur bevat, een essentiële vitamine voor zwangere vrouwen. Om echt het gezondheidsvoordeel te merken, zou je echter omgerekend bijna een kilo okra moeten eten om de aangeraden 600 microgram foliumzuur per dag binnen te krijgen. Prenatale vitamines of voedingsmiddelen met een hoger foliumzuurgehalte, zoals spinazie en linzen, zijn volgens Bourgeois betere keuzes.

Op sociale media gaan ook verhalen rond dat okra (water) kan helpen bij het vergemakkelijken van een bevalling, vanwege de slijmerige substantie. Hier zijn volgens diensten en gynaecologen echter geen wetenschappelijke bewijzen voor. Maar „kwaad kan het nooit”, stelt Bourgeois, evenals verschillende diëtisten en gynaecologen.

