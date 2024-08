Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drink genoeg water: maar wanneer drink je er te veel van?

Het is belangrijk om voldoende te drinken, al helemaal in de zomer. Maar je moet er ook voor zorgen dat je niet te veel water binnenkrijgt. Bij hoeveel liter kom je in de problemen?

Op warme dagen is het advies om zo’n 2 liter vocht binnen te krijgen, zegt het Voedingscentrum. Dat is advies dat natuurlijk een schatting is. Want je hoeveel je beweegt, je leeftijd en de hoeveelheid vocht die je verliest bepalen hoeveel je moet drinken om te voorkomen dat je uitdroogt.

Te veel drinken is ook niet goed. „De nieren kunnen maximaal 0,7 tot 1 liter vocht per uur verwerken. Het advies is om vooral thee, koffie, melk of water te drinken. Door alcohol verlies je meer vocht dan je binnenkrijgt, waardoor je juist sneller uitdroogt”, leggen ze uit. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je te weinig water drinkt. Metro legde je eerder al een trucje uit waarmee je dat snel doorhebt.

Watervergiftiging lijkt op uitdroging

Wanneer je te veel water drinkt, kun je een watervergiftiging oplopen. Als dit gebeurt kan je lichaam het vocht niet verwerken. Dan trekt het naar je hersenen, waardoor die onder druk komen te staan. Dit herken je aan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en desoriëntatie. Je kunt diverse orgaanproblemen oplopen en zelfs in coma raken of overlijden. Opvallend is dat de symptomen van een watervergiftiging lijken op die van uitdroging.

We kennen allemaal wel de bekende meme van AT5 waarin een man zegt: „Water?! Wil je me vergiftigen of zo?” Er blijkt dus een hele kleine kern van waarheid in zijn uitspraak te zitten. Je kunt dus vergiftigd worden door water.

Drugsgebruikers drinken soms te veel water

Een watervergiftiging loop je echter niet zomaar op. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer mensen (te veel) drugs gebruikt hebben. In 2018 overleden twee bezoekers van Tomorrowland. Zij hadden xtc gebruikt, dat voor een droge mond en dorst zorgt. Ze dronken zoveel water dat het hen fataal werd. In 2016 gebeurde iets soortgelijks in Amsterdam, nadat een toerist softdrugs had genomen.

Als je meer dan 1 liter water in een uur drinkt, loop je niet direct een watervergiftiging op. Dit kan wel gebeuren als je 3 liter in een uur tijd drinkt. Een gezonde volwassene met een normale levensstijl kan in 24 uur ongeveer 15 liter water drinken. Maar die hoeveelheid is niet aan te raden.

2 liter water op een warme dag is voldoende

Zorg dus dat je op een warme dag zoals vandaag 2 liter vocht drinkt. Dit kan water zijn, maar ook koffie en thee zijn goede opties. En denk logisch na, adviseert het Voedingscentrum. „Als je veel sport en beweegt of bij hogere temperatuur, heb je meer water nodig. Als je weinig beweegt en in een koele omgeving bent, heb je minder vocht nodig.”

Zit je tijdens de hitte op kantoor? Dan heb je misschien wel wat extra tips nodig om de dag door te komen. Metro gaf je er eerder al een aantal.

Reacties