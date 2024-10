Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel mensen geven nooit fooi na horecabezoek – hoe hoort het eigenlijk?

Fooi bij een horecabezoek kan een heikel punt zijn. Geef je het altijd, soms of nooit en hoeveel moet je dan geven? De meningen lijken hier inderdaad over te verschillen, en echte regels zijn er niet.

Dat het onderwerp ‘fooi’ voor verhitte discussies kan zorgen, bewees dit etentje dat in de soep liep omdat iemand te veel fooi gaf.

Onderzoek over fooi

Radar heeft onderzocht hoe vaak mensen fooi geven en hoeveel. In het onderzoek zei 14 procent nooit fooi te geven. Argumenten zijn dat de mensen alsnog salaris krijgen en andere dienstverleningen ook geen fooi krijgen. De grootste groep laat het afhangen van een aantal factoren. Hoe is de service? Hoe klantvriendelijk zijn ze geholpen? Hoe was de kwaliteit van het eten/drinken? De overige veertig procent zegt altijd iets extra’s te geven bij een horecabezoek. Er wordt hard gewerkt voor weinig, is het idee.

Bijna de helft (44 procent) van de gulle gevers rondt het bedrag af. 34 procent telt er altijd een vast percentage bovenop, 5 of 10 procent. Een enkeling (1 procent) geeft zelfs meer dan 20 procent fooi, maar hoger dan dat komt bijna niet voor.

💶 Fooi geven bij het pinnen Uit eerder onderzoek van creditcardmaatschappij Visa bleek dat bijna de helft (44 procent) van de Nederlanders die digitaal afrekent in een restaurant geeft ook digitaal fooi geeft. De angst dat een digitale fooi niet bij het bedienend personeel terechtkomt, is voor anderen de belangrijkste reden om nog steeds munt- of briefgeld te gebruiken.

Hoe hoort het eigenlijk?

Is het eigenlijk raar als je geen fooi geeft? Het is in ieder geval niet verplicht. Er zijn dus zijn geen officiële regels voor. Dit was overigens niet altijd het geval: tot 1988 hadden we nog een fooienstelsel. De fooi werd tot dan altijd bij de prijs gerekend, dit werd het bedieningsgeld genoemd.

Ook is het in Nederland niet zo dat fooi een groot onderdeel van het salaris is. Dat is in de Verenigde Staten bijvoorbeeld wel het geval, daar is een extraatje van 20 procent of hoger ook gebruikelijk. Er klinken soms de gekste verhalen over de fooien in dat land: zo was er een paar jaar geleden een man die een biertje van zeven dollar kocht, en daar een fooi van maar liefst 3000 dollar bij gaf. Dat kwam destijds neer op 2500 euro. Een andere serveerster kreeg weer een fooi van 2020 dollar (toen ongeveer 1650 euro).

Hoewel de horeca niet echt een goed betaalde sector is, zou Nederlands personeel in theorie gewoon kunnen rondkomen van hun salaris. Het is dus echt een extra waardering. FNV Horeca omschrijft een fooi als een „een extra betaling als beloning voor de kwaliteit van de service”. De vuistregel is om tussen de 5 en 10 procent bij de rekening op te tellen. Overigens zou dat bedrag altijd bij het personeel terecht moeten komen: de werkgever krijgt in principe geen deel van de fooi.

