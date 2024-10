Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tom Brons viel 100 (!) kilo af en motiveert nu mensen via social media

Toen Tom Brons een foto van zichzelf zag, met een pul bier op vakantie, wist hij het zeker: dit kan zo niet langer. Hij gooide het roer om en viel volledig op eigen kracht 100 kilo af. Iets wat zijn leven veranderd heeft, vertelt hij aan Metro.

Als jonge jongen was Tom fit en sportief. Later ging het volledig de andere kant op. Op zijn 42ste woog hij ruim 205 kilo. „Dat was echt heel erg ongezond”, vertelt hij aan Metro. Na de confrontatie met de vakantiefoto wist hij het zeker: dit moet anders. „Toen ben ik gelijk gestopt met drinken en op mijn voeding gaan letten.”

Obesitas noemt hij een sluipmoordenaar. „Je verdooft je gevoel met eten en drank.” Mensen met obesitas hebben veel lichamelijke klachten. Metro schreef onlangs al over leververvetting, wat een groeiend probleem in Nederland is.

Calorieën tellen? Dat deed Tom niet

Waar sommige te zware mensen een maagverkleining nemen of gaan sporten onder begeleiding, besloot Tom alles zelf te doen. „Ik dacht: ik heb het zelf zo ver laten komen. Dan kan ik het zelf ook weer wegkrijgen.” En dat lukte. „Ik heb nooit calorieën geteld en geen voedingscoach of personal trainer gehad.” Binnen vier jaar tijd verloor hij 100 kilo. En dat terwijl hij ook massa aan het kweken was, door middel van krachttraining, wat dus goede kilo’s oplevert.

Op TikTok vertelt hij veelvuldig over zijn verhaal. Dat doet hij omdat hij mensen wil helpen. „Dat is mijn enige doel! Het is heel fijn dat ik mensen bereik, ik wil ze graag motiveren.” Zijn account groeit (momenteel 12.000 volgers) en zijn filmpjes worden goed bekeken. Onlangs maakte hij een video die een miljoen keer bekeken werd.

Mensen motiveren om af te vallen gaf ‘gelijk een goed gevoel’

Het delen van zijn verhaal op social media begon twee jaar geleden. „Toen zei mijn dochter: ‘Je wil iedereen helpen, waarom ga je geen TikTok-account beginnen?’ Dat snapte ik toen allemaal nog niet, maar zij heeft het allemaal voor me geïnstalleerd. En toen begon ik vrij snel mensen te bereiken. Dat gaf gelijk een erg goed gevoel.”

Alle social media-platforms staan vol met influencers die mensen vertellen hoe ze moeten afvallen. Wat Tom doet is echter anders. Bij hem zie je dat het echt is. Er zit geen marketingstrategie of een andere dubbele agenda achter.

Wil je net als Tom Brons afvallen? Metro zette eerder 19 wetenschappelijke bewezen tips tegen overgewicht op een rij.

Filmpjes zijn ‘one takers’

Zijn filmpjes zijn ‘one takers’. „Ik zet mijn telefoon aan en dan vertel ik het verhaal. Ik kan het dan niet nog een keer. Het zit in m’n hoofd en dan maak ik het. Er zit alles behalve structuur in.” En dat is precies wat zijn volgers zo fijn vinden. Een echt iemand tussen al het neppe op social media.

Hij staat in nauw contact met zijn fans. „Als je ziet hoeveel berichten ik ontvang: dat is echt bizar. Mensen berichten me dat ik ze motiveer. En dat is heel erg fijn. Laatst wilde een fan me zelfs ontmoeten. Dat was even wennen, maar toen ben ik met hem gaan trainen. En dat was echt heel erg leuk.”

Geroemd worden is absoluut niet zijn doel. „Ik ga gewoon door. Als ik maar één like krijg, is dat voldoende. Dan heb ik namelijk iemand bereikt die er wat aan heeft.” In zijn inbox verschijnen veel persoonlijke verhalen. „Ik spreek zoveel jongeren. Soms schieten de tranen in mijn ogen. Ze delen zoveel persoonlijke verhalen, dat is erg mooi en emotioneel.”

Hoe Tom nu eet? ‘Het draait om balans’

Nu Tom 100 kilo afgevallen is, staat hij erg positief en gelukkig in het leven. Zijn relatie met eten is ook niet verstoord geraakt. „Het draait om balans. Een ijsje op een warme dag moet kunnen, net als iets lekkers bij het kerstdiner. Als ik ergens zin in heb, eet ik het gewoon, maar ik weet wat ik eet. En heel veel andere dingen laat ik links liggen.”

Eetmomenten zijn voor Tom nu juist heel erg waardevol. „Ik geniet ervan. Vroeger was het alleen maar stapelen. Nu zijn het waardevolle momenten, bijvoorbeeld met mijn gezin in het restaurant.”

