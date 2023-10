Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

19 wetenschappelijk bewezen tips tegen overgewicht

Afvallen of droogtrainen is niet makkelijk, maar het is ook geen hogere wiskunde. Check deze simpele en bewezen tips tegen overgewicht.

Het mag dan geen hogere wiskunde zijn, afvallen is wel voor een groot deel wetenschap. Logisch nadenken, dus. En even goed inlezen. Al voelt het soms oneerlijk dat sommige mensen alles kunnen eten, en anderen meteen aankomen (hier lees je waarom dat zo is).

Aangetoonde tips voor afvallen en droogtrainen

We zijn voor jou de nodige onderzoeken ingedoken en schotelen je 19 simpele tips voor. Eet smakelijk. Let wel: voor iedere lichaam gelden net weer even andere wetten. Voor een specifiek programma om overgewicht te verliezen, is het aan te raden eerst een huisarts of voedingsexpert te raadplegen.

1. Drink water, vooral voor maaltijden

De beste vloeistof is water. Geen suikers of wat dan ook. Het drinken van water zorgt tijdelijk voor een snellere spijsvertering (onderzoek). Drink je een halve liter water voor iedere maaltijd, dan eet je minder calorieën en verlies je 44 procent meer overgewicht dan mensen die dit niet doen (onderzoek).

2. Eet eieren bij je ontbijt

Eieren hebben veel gezondheidsvoordelen. Eet je ze bij je ontbijt in plaats van graanproducten, dan eet je in de 36 uren daarna minder calorieën (onderzoek).

3. Drink koffie (het liefst zwart)

Het pure spul, zonder de suiker. Koffie drinken versnelt je spijsvertering en zorgt ervoor dat je sneller vet verbrandt (onderzoek 1, 2, 3). Lees hier meer over afvallen dankzij koffie.

4. Drink groene thee

Groene thee heeft bevat krachtige antioxidanten die helpen bij je vetverbranding (onderzoek). Groene thee zorgt ervoor dat het afvallen sneller gaat (onderzoek 1, 2).

5. Probeer intermitting

Veel mensen zweren bij intermittent fasting (afwisselend vasten) en daarbij worden ze gesteund door onderzoek. Lees hier in 5 minuten alles wat je moet weten over intermittent fasting en of het helpt als je wil afvallen.

6. Neem een Glucomannan-supplement

Glucomannan is een in water oplosbare vezel, gewonnen uit de Konjac plant. Een supplement helpt tijdens het afvallen (onderzoek).

7. Stop met toegevoegde suiker

Klinkt heel logisch, het is de meest simpele tip, maar veel mensen vergeten dit. Lees deze onderzoeken (1, 2, 3) om te weten wat de impact is op gewichtsverlies als je stopt met toegevoegde suiker.

8. Eet minder geraffineerde koolhydraten

Geraffineerde koolhydraten zitten bijvoorbeeld in witbrood en koekjes. Minder eten betekent meer afvallen (onderzoek).

9. Gebruik kleinere borden

Dan een psychologische tip tijdens het afvallen. Kleinere borden zorgen ervoor dat je minder opschept en dus minder eet (onderzoek). Check ook deze 8 psychologische tips.

10. Hou bij wat je eet

Uit verschillende onderzoeken (1, 2) blijkt dat een voedseldagboek en het nemen van foto’s van je eten helpt in je strijd tegen overgewicht.

11. Heb altijd gezond eten bij je

Als je honger hebt, is de verleiding het grootst. Gouden tip tijdens het afvallen of droogtrainen: heb altijd gezonde snacks bij je (onderzoek).

12. Pittig eten

Dat een pepertje wonderen doet, las je hier al eens. Deze onderzoeken (1, 2) onderstrepen dat. Nuance: op lange termijn en bij regelmatige consumptie ontwikkelt je lichaam tolerantie voor de werkzame stof die helpt bij het afvallen (onderzoek).

13. Krachttraining met gewichten

Zwakkere spieren en een tragere stofwisseling zijn bijeffecten van afvallen. Krachttraining met gewichten, wat je waarschijnlijk sowieso al doet tijdens droogtrainen, voorkomt dit (onderzoek 1, 2).

14. Eet meer vezels

Vezels worden vaak in verband gebracht met verlies van overgewicht. En terecht, zo lijkt het (onderzoek 1, 2).

15. Eet meer groente en fruit tegen overgewicht

Laat je niet aanpraten dat fruit vergif is. En dat groente gezond is, daar twijfelt niemand aan. Je hebt ze allebei nodig als je wil afvallen (onderzoek).

16. Zorg voor een goede nachtrust

Ook een goede nachtrust is van noodzakelijk belang in je strijd tegen overtollige kilo’s (onderzoek).

17. Cardio

Naast werken met gewichten, is ook cardio van essentieel belang tijdens het afvallen (onderzoek 1, 2). Bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, ook voor je geest.

18. Eet meer eiwitten

Meer eiwitten zorgen voor een snellere spijsvertering en een lagere calorie-inname (onderzoek 1, 2, 3).

19. Eet echt voedsel

Daarmee bedoelen we: vermijd zo veel mogelijk voorverpakt voedsel zoals magnetronmaaltijden en andere kant-en-klaarmaaltijden. Deze tien voedingsmiddelen zijn extra goed tijdens het droogtrainen en afvallen.

