Dit is de maximale hypotheek die je kunt krijgen met een (dubbel) modaal inkomen in 2025

Als starter op de woningmarkt is het niet makkelijk tegenwoordig, tenzij paps en mams je een flinke smak geld meegeven. Maar goed: wonen moet je toch, en veel mensen verkiezen dan een koopwoning boven een huurhuis. Het salaris van Jan Modaal stijgt volgend jaar iets, dus wat is de maximale hypotheek die je dan kunt krijgen?

Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) ligt het salaris van Jan Modaal in 2025 op 46.500 euro bruto per jaar. Dat is inclusief vakantiegeld. Dit jaar raamde het CPB het modale salaris op 44.000 euro bruto per jaar. Welke buffer aan spaargeld je eigenlijk nodig hebt met het modale salaris in 2025, vertelden we je al eerder.

Maximale hypotheek met modaal salaris in 2025

In september gingen huizen in Nederland gemiddeld over de ‘toonbank’ voor 473.000 euro en de verwachting is dat huizenprijzen zullen blijven stijgen. Goed: zo’n bedrag kun je niet in één keer ophoesten, zeker niet als alleenstaande, dus zal de bank eraan te pas moeten komen. Als alleenverdiener met een modaal salaris in 2025 kun je volgens de online rekentool van Independer een hypotheek krijgen van maximaal 218.952 euro. Dat is bij een rentevasteperiode van 10 jaar, een rente van 3,37 procent en geen schulden.

Wijzigen we het energielabel van B naar A en de rentevasteperiode van 10 naar 15 jaar, komen we uit op een maximale hypotheek van 222.760 euro. Je ziet het: in je eentje kom je niet bij dat gemiddelde bedrag van 473.000 euro voor een koophuis.

Hypotheek met dubbel modaal

Laten we kijken naar een situatie waarin er twee mensen zijn die beiden modaal verdienen, in totaal dus 93.000 euro per jaar. Dan komen we uit op een maximale hypotheek van 448.613 euro, met een rentevasteperiode van 10 jaar en rente van 3,82 procent. Wijzigen we het energielabel van B naar A en de rentevasteperiode naar 15 jaar, is het een bedrag van 454.801 euro.

Let op, de bedragen in dit artikel voor de maximale hypotheek zijn gebaseerd op een online rekentool en zijn indicatief. Ben je op zoek naar persoonlijk financieel advies? Maak dan een afspraak bij de hypotheekadviseur.

