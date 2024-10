Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mensen met overgewicht voeren lever onbewust dronken’: leververvetting groeiend probleem in Nederland

Leververvetting is een groeiend probleem in Nederland, en een serieus probleem ook. Sjoerd Bruin, maag- darmchirurg en collega Stijn Meijnikman, maag-, darm- en leverarts (in opleiding) en onderzoeker, luiden daarom de noodklok. Volgens hen voeren veel mensen met overgewicht hun lever ‘onbewust dronken’.

Het is ook juist dat overgewicht dat tot leververvetting (MASLD) kan leiden. Mensen met leververvetting hebben een hoger risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker, de meest bekende volksziekten in Nederland. Het Diabetes Fonds waarschuwde een aantal maanden geleden al voor een heuse ‘diabetesgolf’. Metro legde je toen uit hoe je diabetes type 2 kunt herkennen.

‘Meer aandacht voor leververvetting’

In het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp, waar Bruin en Meijnikman beide werken, is een speciale werkgroep opgericht om onderzoek te doen naar leververvetting. Volgens hen krijgt die aandoening veel te weinig aandacht, maar brengt het veel sociale en financiële gevolgen met zich mee. En dan hebben we het nog niet eens over het leed dat mensen met leververvetting (en hun naasten) kan overkomen.

Bruin en Meijnikman vinden dat de zorg voor je lever net zoveel aandacht zou moeten krijgen als de zorg voor je hart. „Het moet net zo gewoon worden om onderhoud te plegen aan je stofwisseling. Leververvetting werkt namelijk catastrofale gezondheidsproblemen in de hand en die moeten in een veel eerder stadium, zo vroeg mogelijk dus, met éxtra aandacht voor gedrag, worden voorkomen.”

Metro sprak onlangs met een specialist in maag-, darm-, en leverziekten en zette uiteen wat een vette lever is en hoe je kunt merken dat je dat hebt.

Cijfers over overgewicht in Nederland In 2023 had 16 procent van de Nederlandse bevolking van 20 jaar of ouder obesitas. Dat is drie keer zoveel als begin jaren tachtig, toen 5 procent obesitas had. In 1981 had slechts 1 procent ernstige obesitas, in 2023 was dat vier procent. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van 1981 tot en met 2023 van het CBS, in samenwerking met het RIVM. Slechts 53 procent van de Nederlanders beweegt voldoende.

‘Onbewust dronkenschap’

Een van de oplossingen tegen ernstig overgewicht is een maagverkleining. Bruin staat per jaar ongeveer 800 keer aan de operatietafel om zo’n procedure uit te voeren: „Mensen met een BMI hoger dan 35 leven na een geslaagde Gastric Bypass langer en gezonder. Voor deze groep is er helaas tot op heden geen enkele studie die aantoont dat er een andere oplossing is om langdurig goed en gezond af te vallen.”

Meijnikman heeft zelf diabetes type 1 en is sinds 2016 betrokken bij de research over leververvetting. Dat onderzoek toont tot nu toe aan dat de darmen van mensen met overgewicht alcohol aanmaken. Bij het afbreken daarvan, ontstaat leververvetting en -ontsteking.

„Recent werd in Nederland nog een patiënt vrijgesproken van dronkenschap omdat bleek dat hij dronken was terwijl de man geen alcohol op had. Het betrof hier het zogeheten Auto-brewery syndrome. Daarbij wordt alcohol geproduceerd door de fermentatie van schimmels of bacteriën in het maagdarmkanaal”, legt Meijikman uit. „In dit geval leidde dat dus tot onbewust dronkenschap.”

Het kabinet zette jaren geleden in op de huisartsen: zij moesten patiënten met overgewicht helpen hun leefstijl aan te passen. Dat staat ook in het Nationaal Preventieakkoord. Volgens Bruin zet die maatregel echter weinig zoden aan de dijk: „Ernstig overgewicht is een ziekte. Helaas zijn er geen grote studies die aantonen dat een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) een structurele oplossing biedt bij ernstig overgewicht. In deze gevallen kan een operatie een definitieve oplossing zijn. Daar moet meer aandacht voor zijn.”

