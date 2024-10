Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Explosieve stijging aantal meldingen seksueel geweld: ‘Bereid je voor op nog meer meldingen’

Er is sprake van een ‘explosieve stijging’ van het aantal mensen dat een melding maakt van seksueel geweld, meldt regeringscommissaris Mariëtte Hamer vandaag in een rapport aan het kabinet. Ook zoeken meer mensen hulp na seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag. En de verwachting is dat er nóg meer meldingen bij komen.

Tussen 2020 en 2022 is het aantal meldingen van seksueel geweld met 37 procent gestegen tot ruim 40.000. De verwachting is dat er in 2025 83 procent meer meldingen zullen zijn dan in 2020. Hamer baseert zich voor die cijfers op onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut voor maatschappelijke vraagstukken.

Hamer: „Ik vind het vervelend om te moeten zeggen, maar we zien een patroon in de samenleving van hoe mannen met vrouwen omgaan.” De regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld werd aangesteld na de onthullingen over seksuele intimidatie en geweld bij tv-talentenjacht The Voice tweeënhalf jaar geleden.

De meldingen waarvan een ‘explosieve stijging’ is te zien, staan los van meldingen bij politie of vertrouwenspersonen van bedrijven. Het gaat in dit geval om meldingen van Centrum Seksueel Geweld, Veilig Thuis, Slachtofferhulp Nederland, Centrum Veilige Sport Nederland, Helpwanted en Fier.

De verwachting is dus dat er de komende jaren nog meer meldingen bij zullen komen, maar Hamer vreest dat hulpinstanties de groei niet aan zullen kunnen. Daarom moet de hulpverlening uitgebreid worden. Grote schandalen of ingrijpende gevallen omtrent seksueel geweld kunnen ervoor zorgen dat meer mensen ook hun eigen ervaringen delen, en er dus meer meldingen zijn.

Dat blijkt ook uit onderzoek van het instituut dat Hamer aan het werk heeft gezet om seksueel geweld te onderzoeken. Zij zien steeds pieken op momenten dat er in de media veel over seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gesproken. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen de misstanden bij The Voice aan het licht kwamen, of tijdens de rechtszaak tegen The Voice-gezicht Ali B.

Hulp voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Slachtoffers die aankloppen bij de Centra voor Seksueel Geweld, Slachtofferhulp, Veilig Thuis of een andere hulporganisatie moeten kunnen rekenen op hulp, stelt Hamer. Dat voorkomt ook dat ze later een beroep moeten doen op veel intensievere en duurdere psychische zorg. Maar de vijf hulpinstanties vrezen volgens de regeringscommissaris de groei niet aan te kunnen. Ze pleit daarom voor nieuwe lichte vormen van zorg, zoals het bij elkaar brengen van lotgenoten, groepsgesprekken en digitale therapievormen. Zo „kunnen hulpinstanties de pieken in de hulpvragen beter opvangen”, aldus Hamer.

Daarvoor moet ook extra geld worden uitgetrokken. Het huidige budget is „de ondergrens” en schiet tekort als er een nieuwe golf meldingen komt, waarschuwt Hamer.

