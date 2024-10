Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oppositie valt PVV keihard aan om forse bezuinigingen in de zorg

Oppositiepartijen vallen de PVV-fractie keihard aan omdat die nu als coalitiepartij fikse bezuinigingen in de zorgsector wil doorvoeren, terwijl de PVV zelf jarenlang fel heeft gestreden tegen besparingen van vorige kabinetten. GroenLinks-PvdA, SP, CDA, DENK en de ChristenUnie verwijten de PVV vooral de oren te laten hangen naar coalitiegenoot VVD.

De PVV levert nu met Fleur Agema de minister van Volksgezondheid, die zich jarenlang ontpopte als een grote criticaster van opeenvolgende kabinetten die volgens haar verantwoordelijk waren voor karige zorg. Maar de oppositie ziet dat de instelling van de PVV na de verkiezingen volstrekt anders is geworden.

In het debat over de begroting van volksgezondheid, welzijn en sport wezen oppositiepartijen op beloftes die de PVV niet waarmaakt om het eigen risico snel te schrappen. Pas in 2027 is er sprake van een halvering. Ook bezuinigingen in de ouderen- en langdurige zorg vallen slecht, iets waar Agema zelf altijd fel tegen ageerde.

Clash met SP

PVV-Kamerlid René Claassen botste vooral hard met de SP. Waar zij voorheen vaak samen optrokken tegen bezuinigingen, spraken SP-Kamerleden Jimmy Dijk en Sarah Dobbe nu hun afschuw uit over de politieke keuzes die de PVV nu maakt. Claassen vond op zijn beurt dat het beeld van „kommer en kwel” dat de SP van de zorg schetst, niet helpt om zorgpersoneel aan te trekken of te behouden. Beter is het volgens hem om te benadrukken dat mensen met hart en ziel hun werk doen.

Dobbe vond dat „een schandalig antwoord”. Ze stelt dat de PVV ervoor kiest om „de zorg kapot te bezuinigen” en dat dit veel mensen gaat raken. Volgens haar zeggen mensen in de zorg inderdaad dat ze „met hart en ziel hun werk doen, maar ze zeggen over de bezuinigingen ook: doe dit niet”. Dobbe vindt dat de enorme aandacht die de PVV trekt voor het asielbeleid vooral een rookgordijn is om de ingrepen in de zorg uit het zicht te houden.

6 miljard euro

Haar partijgenoot Jimmy Dijk wees de PVV op bezuinigingen in de zorg van 1,3 miljard euro dit jaar die tot 6 miljard euro zouden oplopen over vier jaar. Hij laakte Claassen, die volhield dat er nu eenmaal bezuinigd moet worden als gevolg van beleid door vorige kabinetten. Dijk vindt dit een politieke keuze. „Of Agema heeft jarenlang gelogen tegen ons of u bent keihard in het pak genaaid door de VVD, u mag kiezen”, aldus Dijk.

ANP

