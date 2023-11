Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo herken je een kaliumtekort (en zo kom je er vanaf)

We weten allemaal dat vitamines en mineralen heel belangrijk zijn voor onze gezondheid en het functioneren van ons lichaam. Maar wát elk stofje precies doet, hoe je een tekort herkent en wat je daar dan weer tegen doet, is niet voor iedereen bekend. We duiken in één specifiek mineraal: hoe herken je een kaliumtekort?

Om te weten hoe je een kaliumtekort herkent, moeten we eerst weten wat kalium überhaupt is. Het gaat hier om een mineraal, dat betrokken is bij het regelen van de vochtbalans en de bloeddruk in het lichaam. Dat doet het in combinatie met chloride en natrium. In dit artikel vertellen we je ook in welke voedingsproducten (veel) kalium zit en hoe zo’n tekort ontstaat.

Wat is kalium en waar zit het in?

Kalium werkt dus samen met chloride en natrium als het gaat om bijvoorbeeld de bloeddruk. Natrium (dat zit veel in zout) verhoogt die, kalium brengt het weer omlaag. Ook zorgen deze twee ervoor dat zenuwprikkels goed geleid worden en spieren zich samentrekken.

Je snapt het: het is een vrij belangrijk mineraal om genoeg van in je lichaam te hebben. Maar hoe krijg je het erin? Gelukkig is het antwoord daarop vrij simpel: eten. En je hoeft niet eens héél erg je best te doen, want kalium komt in veel voeding voor. Toch zijn er een paar dingen waar relatief meer kalium in zit dan in andere voedingsmiddelen:

Een stuk zalm van 100 gram bevat 455 milligram

Een biefstuk van 70 gram bevat 393 milligram

Een banaan van 100 gram bevat 374 milligram

Een aardappel van 70 gram bevat 240 milligram

Een glas melk van 150 milliliter bevat eveneens 240 milligram kalium.

Om gezond te blijven hebben zowel mannen als vrouwen zo’n 3500 milligram kalium per dag nodig. Beetje dooreten dus, maar zoals gezegd: kalium zit in veel voeding. Een dieet van zalm, biefstuk en bananen is dus niet nodig.

Zo herken je een kaliumtekort

Een kaliumtekort ontstaat niet snel, omdat je dus via je voeding vrij veel van het mineraal binnenkrijgt, maar het kan je toch overkomen. Bijvoorbeeld als je veel hebt overgegeven, heftige diarree hebt gehad of bijvoorbeeld plaspillen slikt.

Zo’n tekort herken je aan deze symptomen:

Lusteloosheid

Verzwakte spieren

Misselijkheid

Verminderde eetlust

In extreme gevallen hartritmestoornissen

Als je zo’n tekort hebt, is het niet de bedoeling dat je meteen gaat aanvullen met supplementen. Zoals gezegd, is eten de beste oplossing. Eet gevarieerd en gezond, dan kom je er vaak wel weer bovenop. Overleg altijd met een arts als je aanhoudende klachten hebt en ga niet op eigen houtje supplementen slikken.

Oh en een teveel aan kalium? Dat komt bijna nooit voor. Alles wat je via je voeding namelijk te veel binnenkrijgt, filteren je nieren eruit en plas je uit.

Let op: dit is geen medisch advies. Denk je een kaliumtekort te hebben of denk je dat meer aan de hand is? Breng dan een bezoekje aan bijvoorbeeld je huisarts voor gepersonaliseerd advies.

Voedingscentrum

