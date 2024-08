Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel omzet lopen de supermarkten mis nu je er geen sigaretten meer kunt kopen

Sinds 1 juli kunnen ‘we’ geen sigaretten meer kopen in de supermarkt. Wat betekent dat qua omzet voor de supermarkten eigenlijk? Het antwoord is luid en duidelijk: voor het eerst in twintig jaar hebben ze te maken met een omzetkrimp.

ING Research van de ING Bank doet regelmatig onderzoek naar de omzetgroei (of -daling) in de detailhandel. In april werden sigaretten in ons land behoorlijk duurder, maar supermarkten mogen ze dus sinds vorige maand niet meer verkopen.

Supermarkten en de omzet nu sigaretten zijn verdwenen

Supermarkten hebben nu dus te maken met een omzetkrimp en dat voor het eerst in twintig jaar, blijkt uit het nieuwste Vooruitzicht Retail van ING Research. „In het foodsegment krimpt de omzet dit jaar naar verwachting met 1,5 procent”, stelt Thijs Geijer, sectoreconoom Food. „Door het tabaksverbod dat per 1 juli is ingegaan verliezen supermarkten in 2024 circa 1,7 miljard euro omzet.”

Geijer ziet waar dat heen gaat: „De tabaksomzet verschuift naar shops van tankstations, tabaks- en gemakszaken en winkels over de grens. Doordat de invoering van het tabaksverbod halverwege het jaar plaatsvond, zal dit ook in 2025 nog doorwerken in de omzet van supermarkten.”

Schoenen en woninginrichting

1,7 miljard euro, dat is natuurlijk een heel bedrag. Gaat alles minder? Nee, dat niet. Door een verbeterde koopkracht nemen de bestedingen van consumenten in de non-food en e-commerce dit jaar toe. Geijer: „Al is het met wat haperingen. Zo is het consumentenvertrouwen onlangs weer enigszins verslechterd. Naar verwachting wordt in 2024 door consumenten meer uitgegeven aan persoonlijke verzorging en schoenen en minder aan woninginrichting.

Het blijven uitdagende tijden voor retailers door onder meer aanhoudende personeelstekorten, stijgende huur- en loonkosten en een laag consumentenvertrouwen. Slechts een kwart van de winkeliers zegt de hogere kosten volledig of grotendeels door te kunnen berekenen aan de consument. We verwachten dan ook dit jaar opnieuw meer faillissementen, met name in de non-food.”

Van fysieke winkel naar de computer/smartphone

Als het om online aankopen (e-commerce) gaat, wordt dus een omzetstijging verwacht. Het gaat dan om ongeveer 8 procent. ING Research denkt dat mensen de komende jaren blijven overstappen van fysieke winkels als supermarkten naar het ‘online boodschappen’ doen.

„De winkelstraat verkeert al langere tijd in zwaar weer”, stelt sectoreconoom Retail Katinka Jongkind.„Onder meer vanwege de slechte financiële positie blijven investeringen in personeel en winkelvernieuwing uit. Daarnaast krijgen winkeliers steeds vaker te maken met concurrentie vanuit de groothandel, die via het onlinekanaal direct aan de consument verkoopt. De levensvatbaarheid van een toenemend aantal winkels komt door al deze ontwikkelingen verder onder druk te staan.”

