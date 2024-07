Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tips voor meer energie voor de altijd-vermoeide mensen onder ons

Voel je je vaak futloos, word je moe wakker en ben je gedurende de dag sowieso vaak vermoeid? Dan kun je wel wat meer peper in je reet gebruiken. Gelukkig zijn er een aantal tips voor meer energie, die wij voor je op een rijtje zetten.

Vermoeidheid die eeuwig lijkt te duren kan komen door te weinig, maar ook door te veel slaap. Ook kunnen emotionele zaken of bijvoorbeeld je werk veel energie van je vragen. Maar een ijzertekort kan ook ten grondslag liggen aan een gebrek aan energie, net als een tekort aan magnesium of vitamine D.

Tips voor meer energie

Ben je weleens zo moe geweest dat je je ziek meldde op je werk? Metro dook onlangs in de legitimiteit daarvan. Kan dat zomaar? Ziek of niet: een vermoeid gevoel dat maar niet over lijkt te gaan, is enorm vervelend. Naast open deuren zoals gezond eten, genoeg water drinken en bewegen en niet te weinig, maar ook niet te veel slapen, zijn er meer tips voor meer energie.

Sla cafeïne wat vaker over

Koffie zorgt misschien juist voor energie, denk je nu, maar het tegenovergestelde kan waar zijn. Ja, cafeïne zorgt voor een energieboost, maar dat is slechts tijdelijk. Zeker als je eraan gewend bent om na 16.00 uur ‘s middags nog koffie te drinken, kan dit een verschil maken. Dat je het verstandig is om te stoppen met roken en minder moet drinken, hoeven we je niet meer te vertellen, toch?

Een hele dag thuiswerken zonder dat je iemand face to face spreekt? Niet gek dat je aan het einde van de dag compleet murw op de bank neerploft. Ga wat vaker naar kantoor, op de koffie bij een vriend(in) of spreek af om op het midden van de werkdag met iemand te lunchen. Vaak zorgt positief sociaal contact voor een energieboost. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de universiteit van Tilburg dat introverten sneller moe zijn op ‘t werk dan mensen die extravert zijn. Aan je inborst kun je niks doen, maar het contact actief opzoeken kan wel.

Houd je rug recht

Een goede houding zorgt voor meer energie, aldus Robert Cooper, schrijver van High Energy Living. Onderuit gezakt op je stoel zitten is voor je rug ook niet bevorderlijk, dus houd je rug vooral recht. Compleet gespannen zitten hoeft ook weer niet, en zo nu en dan vanachter je bureau een rekoefening doen, helpt ook al.

Werk vaker staand

Als je een zittend beroep hebt, is het niet zo gek dat je daar zo nu en dan wat futloos van wordt. Bij veel werkgevers kun je een zit/sta-bureau aanvragen, waardoor je wat meer beweging in je dag krijgt. Je bent in ieder geval even verlost van die zittende houding. Heb je een vergadering of een online overleg met iemand? Doe dat dan lopend, het liefst buiten.

Ga de zon in

Natuurlijk zonlicht heeft een sterk effect op je biologische ritme en zorgt voor een boost aan energie. Een tekort aan vitamine D kan zorgen voor lusteloosheid en vermoeidheid, dus het liefst kom je genoeg in de zon (ingesmeerd met zonnebrandcrème natuurlijk). ‘s Ochtends na het wakker worden snel zorgen voor wat zonnestralen op je toet kan je in de ochtend ook wakkerder en energieker maken: je lichaam krijgt dan een seintje dat de dag echt gaat beginnen.

Soort zoekt soort

Merk je dat je collega’s, vrienden of familie er vaak ook maar lusteloos en vermoeid bij zitten? Dat heeft op jou z’n weerslag. Als je je omringt met mensen die blij en energiek zijn, ga je vanzelf ook mee in die flow.

Reacties