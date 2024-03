Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo kom je er voor eens en voor altijd achter of je een vitamine D-tekort hebt

Om het lichaam fit te houden is het cruciaal dat je genoeg vitamines binnenkrijgt, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een vitamine D-tekort ligt namelijk al snel op de loer.

Vitamine D is een van de meest breed inzetbare voedingsstoffen die we nodig hebben. De voedingsstof schijnt zelfs meer dan tweehonderd bekende functies te hebben. Toch zien de meeste mensen de bouwsteen snel over het hoofd.

Het is dus geen wonder dat de meeste mensen veel te weinig vitamine D binnenkrijgen. Gelukkig kun je er zelf makkelijk achter komen of je zelf een tekort hebt.

Eerder legden we al aan je uit hoe je een ijzertekort herkent.

Hoe weet je of je te weinig vitamine D binnenkrijgt?

Vitamine D is een vitamine die oplost in vet en ook een hormoon is. Het bevat vitamines D1, D2 en D3. De bouwstof werkt eigenlijk meer als een hormoon, dat een chemische stof is die door ons lichaam wordt gemaakt. De stof regelt en stimuleert verschillende functies van ons lichaam.

De voedingsstof helpt bijvoorbeeld bij het opbouwen van ons immuunsysteem en reguleert onze hormonen. Daarnaast ondersteunt de stof onze botten, vermindert ontstekingen en controleert de vorming van cholesterol.

Om erachter te komen of je een tekort hebt, kun je het beste een bezoekje brengen aan de huisarts. Daar kun je een test doen die vertelt hoeveel vitamine D er in je lichaam zit. Als je echter geen dokter kunt zien, zijn er ook een paar symptomen die kunnen aangeven dat je een tekort aan de voedingsstof hebt:

Hersenmist : moeite met helder denken, concentratieproblemen en een verward of vergeetachtig gevoel.

: moeite met helder denken, concentratieproblemen en een verward of vergeetachtig gevoel. Gewrichtspijn : in bijvoorbeeld je knieën, heupen, schouders en enkels.

: in bijvoorbeeld je knieën, heupen, schouders en enkels. Depressie : vitamine D is erg belangrijk voor de vorming van dopamine, ook wel ‘het gelukshormoon’.

: vitamine D is erg belangrijk voor de vorming van dopamine, ook wel ‘het gelukshormoon’. Slapeloosheid : zonder genoeg vitamine D is de kans ook groot dat je een tekort hebt aan melatonine. Dit is de stof die ervoor zorgt dat je lang en diep slaapt.

: zonder genoeg vitamine D is de kans ook groot dat je een tekort hebt aan melatonine. Dit is de stof die ervoor zorgt dat je lang en diep slaapt. Slecht immuunsysteem: de bouwstof is heel belangrijk bij het opbouwen van een sterk immuunsysteem.

Dit kun je doen tegen een tekort

Als je te weinig vitamine D binnenkrijgt, is het belangrijk om hier wat aan te doen. Een tekort kan een negatieve invloed hebben op je levensduur, de kracht van je botten en spieren, je mond- en tandgezondheid, en zelfs je hartgezondheid.

Gelukkig is het best makkelijk om een vitamine D-tekort bij zowel kinderen als volwassenen te voorkomen. Dit zijn de dingen die je dan kunt doen:

Breng genoeg tijd door in de zon.

Eet voedsel waar veel vitamine D in zit: bijvoorbeeld vette vis, vlees en eieren.

Slik supplementen: onthoud wel dat dit een aanvulling is en geen vervanging van je dagelijkse dosis.

Reacties