Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

IJzertekort? Zo herken je het en ga je het tegen

Als je een ijzertekort hebt, kan dat tot nare klachten leiden. Je voelt je bijvoorbeeld, zwak, snel duizelig of vooral heel moe. Hoe ga je een ijzertekort tegen? Zijn er dingen die je kunt eten, of drinken waar veel ijzer in zit?

We leggen ‘t je uit.

IJzertekort

Eerder vertelden we je al hoe je een ijzertekort kunt herkennen en wat het precies is. Bij een ijzertekort wordt er niet genoeg zuurstof afgegeven in het lichaam. Zuurstof wordt door je lichaam vervoerd door hemoglobine in je bloed. Om hemoglobine te maken heb je genoeg ijzer, vitamine B12 en foliumzuur nodig. Heb je dit te weinig in je lichaam zitten, dan kan het verschillende klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld deze:

Je bent snel vermoeid

Je bent snel buiten adem

Je huid ziet er bleek uit

Je hebt last van rusteloze benen (voel vaak de drang je benen te bewegen of de spieren aan te spannen)

IJzertekort kan uiteindelijk overgaan naar bloedarmoede. Je kunt dan hartkloppingen ervaren, het gevoel dat je flauwvalt, oorsuizen, hoofdpijn en het kan er ook voor zorgen dat je (meer) zweet. Wil je zeker weten of je een ijzertekort hebt? Ga dan langs bij de huisarts, dan volgt, indien zij of hij het nodig vindt, een bloedtest.

Eten of supplement

Maar gelukkig kun je ook iets doen aan een ijzertekort. Eén optie is het slikken van ijzertabletten, maar dat is niet altijd nodig. Het kan ook helpen om voeding te eten waar veel ijzer in zit, bijvoorbeeld in combinatie met vitamine C. Dat maakt het namelijk makkelijker voor je lichaam om ijzer op te nemen. IJzer vind je in onder meer:

Rund- of lamsvleesvlees

Tofu

Cashewnoten

Spinazie

Ei

Haring

Brood- en volkorenproducten

Peulvruchten

In welk drinken zit veel ijzer?

Je kunt ook je ijzertekort ietwat aanvullen met drinken waar veel ijzer in zit. Roosvicee Ferro siroop bevat ferrogluconaat, een soort ijzer dat snel in je bloed wordt opgenomen. Ook pruimensap, een smoothie met bijvoorbeeld spinazie en cashewnoten en bietensap kan het ijzergehalte in je bloed iets aanvullen.

Wat ook kan helpen is wat fruitsap drinken bij de maaltijd, omdat vitamine C de opname van ijzer in je bloed bevordert.

Let op: dit is geen medisch advies. Vermoed je dat je een ijzertekort hebt, ga dan langs bij je huisarts. Die kan je meer info geven over bijvoorbeeld supplementen.

Reacties