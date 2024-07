Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is het grootste festival van Nederland en welke van de wereld?

Leuke vraag in je vriendengroep of op een verjaardag: wat is het grootste festival van Nederland eigenlijk? Enne, waar kun je eigenlijk het grootste festival ter wereld vinden?

De antwoorden op de vraag ‘wat is het grootste festival?’ – we hebben het hier over muziek – betekenen in ieder geval voer voor een misschien wel stevige discussie? Want wanneer is zo’n festijn dan precies het grootste festival van Nederland?

Tot en met 2022 had je de door financiële problemen ter ziele gegane trots van Den Haag, Parkpop. Naar verluidt was het bezoekersrecord tussen 1981 en het einde zo’n half miljoen mensen. Maar ja, die konden altijd gratis in het Zuiderpark terecht. En hoe telde men dat dan? Daar heb je het al…

Het antwoord op: wat is het grootste festival van Nederland?

We hoeven niet ver terug te gaan om te melden wat het grootste festival van Nederland is, waarbij je voor je een kaartje de knip moet trekken (daar gaan we even vanuit). Niet eens een week. De Zwarte Cross in de Achterhoek verbrak afgelopen weekend namelijk het eigen bezoekersrecord en dat aantal staat nu op 265.500. Het feest in Lichtenvoorde had dit jaar de donderdag als complete extra festivaldag bestempeld, waar tijdens eerdere edities alleen campinggangers die dag op het festivalterrein De Schans welkom waren.

Met 265.500 betalende bezoekers is het festijn, waar dit jaar onder meer Armin van Buuren, Joost Klein, Suzan & Freek, Status Quo, De Jeugd van Tegenwoordig, Acda & De Munnik en – jawel – Hans Klok optraden, het grootste festival van Nederland. En dat is de Zwarte Cross eerlijk gezegd al jaren. Waarom het festival zo populair is, dat zette Metro eerder al op een rij.

Discussie over het grootste festival van Nederland

Ja maar, ja maar… we horen het je al roepen. Daarom is het leuk om met je vrienden of op die genoemde verjaardag eens lekker te discussiëren over die vraag wat het grootste festival van Nederland is. De Zwarte Cross heeft ook motorcross, dus dat is anders, zou een discussiepunt kunnen zijn. Je struikelt ondanks de motoren in de Achterhoek echter ook over de muziekpodia, dus daar wint de Zwarte Cross het discussiepunt.

Belangrijker: hoe rekenen die Achterhoekers dan? Daar hebben we een absoluut discussiepunt. Die 265.500 bezoekers zijn namelijk geen 265.500 verschillende mensen. Mensen die vier dagen in Lichtenvoorde feesten, worden vier keer meegeteld in het totaal. Zij hebben echter wel netjes voor alle Zwarte Cross-dagen betaald.



Hoe er wordt geteld

Het is een telsysteem dat inmiddels gangbaar is. Pinkpop, Concert at Sea, Best Kept Secret, Lowlands, Down The Rabbit Hole: allemaal ‘joekels’ van festivals, maar het recordaantal bezoekers dat afgelopen weekend werd gevestigd, halen zij op deze telmanier geen van allen. Daarmee kunnen we wel stellen dat de Zwarte Cross toch echt het grootste festival van Nederland is (al bestaat er helemaal geen wedstrijd).

Wat is het grootste festival ter wereld?

Ook zoiets: de vraag wat het grootste festival ter wereld is… Er bestaat namelijk geen handig handboek met ‘de grootste festivals ter wereld op een rij’. Discussiëren dus maar weer…

Toch is de gangbare gedachte, niet alleen bij Metro dus, dat dit Glastonbury moet zijn. Daar in het zuidwesten van Engeland komen 200.000 mensen samen en als we tellen zoals we bij de Zwarte Cross deden, dan komen we na een festivalweekend op maar liefst 600.000 bezoekers. De artiesten die Glastonbury boekt (3000 op 100 stages, kuch…) zijn vaak spektaculair en soms ook verrassend. Vorig jaar kwam naast de grote namen ‘van nu’ Elton John zomaar op de main stage opdraven, toch geen doorsnee-festivalartiest. Een jaar eeder Diana Ross nog.

De plaatjes van Glastonbury zijn vaak net zo spektaculair trouwens, zoals dit jaar nog bij Coldplay.

Uittochten naar Sziget in Hongarije

Daar klinkt de verjaardagskring weer: allemaal leuk en aardig dat Glastonbury, maar Sziget in Hongarije dan? Goeie vraag weer bij de bepaling wat het grootste festival ter wereld is. Sziget trekt tegenwoordig zo’n 450.000 betalende toeschouwers, waaronder jaarlijks opvallend veel Nederlanders. Op het Óbuda-eiland in de Donau in Budapest telt men echter het zelfde als op de Zwarte Cross en dit festival duurt een hele week. Daarmee komen we niet tot de 600.000 van de Britten.

Het bijzondere – want in de woestijn – Burning Man in Nevada in de Verenigde Staten is iets wat in onze hoofden ook enorm is. Dat is het ook (vooral als je er zoals vorig jaar door het noodweer vastzit en de buitenwereld je even niet kan helpen), maar de bezoerkersaantallen van Glastonbury haalt het toch lang niet.



Een paar (grote) festivaltips

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Voor als je zelf nog eens naar een supergroot festival wilt, dan zijn onder meer de tips Primavera Sound in Barcelona, Pol’and’Rock op de grens van Polen en Duitsland, Rock Werchter in de buurt van Brussel, Hellfest in Frankrijk, Mawazine in Marokko, Songkran in Thailand, Boom in Portugal en Coachella in Californië.

En oh wacht, is het Montreal International Jazz toch niet het allergrootste festival ter wereld? 180.000 bezoekers daar in Canada en dat tien dagen lang… Maar ja, jazz, telt dat ook? Discussiëren maar!

