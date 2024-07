Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je ‘s avonds laat beter niet meer kunt eten

’S Avonds voor de tv een schaaltje nootjes of een bakje chips. Het is voor veel mensen een grote verleiding. Maar is laat op de avond eten echt zo ongezond als weleens beweerd wordt? Het antwoord op de vraag is ‘ja’, ontdekten onderzoekers. Late night snacks blijken tot een lager calorieverbruik, meer trek en veranderingen in het vetweefsel te leiden en dus het risico op obesitas te verhogen.

Calorie-inname, het aantal calorieën dat je verbrandt en de moleculaire veranderingen in het lichaam, vooral in het vetweefsel, zijn de drie factoren die de grootste invloed hebben op je lichaamsgewicht. Maar onderzoekers van het Brigham and Women’s Hospital in Boston ontdekten dat niet alleen het aantal calorieën dat je binnenkrijgt en weer verbrandt van invloed is. Ook het tijdstip waarop je die calorieën tot je neemt blijk belangrijk. Dat heeft namelijk weer invloed op je energieverbruik, eetlust én op de moleculaire opbouw van het vetweefsel.

Uit eerder onderzoek bleek al dat laat snacken gelinkt is aan een hoger risico op obesitas. Maar waarom dat zo is, daar is nog maar weinig onderzoek naar gedaan. „We wilden weten waarom laat op de dag eten het risico op obesitas verhoogt”, zegt een van de onderzoekers, Frank Scheer. „Wat zijn de mechanismen die hierachter zitten?”

Vier uur later eten

De onderzoekers probeerden daarom antwoord te geven op de vraag: is het tijdstip van eten van belang als al het andere hetzelfde blijft? „We ontdekten dat vier uur later eten een groot verschil maakt in de mate van honger die we voelen”, stelt hoofdauteur van het onderzoek, Nina Vujovic. „Maar ook de manier waarop we calorieën verbranden en de manier waarop we vet opslaan veranderden hierdoor.”

Voor het onderzoek bestudeerden Scheer en Vujovic zestien mensen met een te hoge body mass index (BMI). Iedereen kreeg een strikte planning wat betreft eten. Zo lagen de tijd en de inhoud van de maaltijden vast, maar moesten de deelnemers aan het onderzoek ook op een vaste tijd gaan slapen en weer opstaan. Iedereen werd blootgesteld aan een ‘vroeg eten-scenario’ en een laat eten-scenario’. Daarnaast werd ook hun lichaamstemperatuur, bloedwaarden en energieverbruik scherp in de gaten gehouden en verzamelden de onderzoekers biopten van het vetweefsel.

Invloed op hormonen

De resultaten van het onderzoek laten zien dat laat op de dag eten van grote invloed is op het hongergevoel, met name op de hormonen die onze eetlust reguleren (leptine en ghreline). Leptine, het hormoon dat een gevoel van verzadiging geeft was structureel lager bij de late eters in vergelijking met de mensen die vroeger op de dag aten. Ook verbrandde de late eters langzamer calorieën en was er meer vetaanmaak in de biopten te zien.

De onderzoekers benadrukken wel dat er mogelijk nog meer factoren een rol spelen. „Deze studie toont de impact op het menselijk lichaam aan van laat eten in vergelijking met vroeg eten. We hebben deze effecten kunnen isoleren door verstorende variabelen zoals calorie-inname, fysieke activiteit, slaap en blootstelling aan licht in ons onderzoek gelijk te trekken, maar in het echte leven zullen veel van deze factoren ook worden beïnvloed door het tijdstip van eten en andersom”, legt Scheer uit. “In grotere onderzoeken, waar veel meer mensen worden gevolgd, is zo’n strakke controle van al deze factoren niet haalbaar. Er zijn ongetwijfeld een aantal aanvullende gedrags- en omgevingsfactoren die meer of minder subtiel op elkaar inwerken en die ten grondslag liggen aan het risico op obesitas.”

