Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is het erg om tijdens je vakantie niet te sporten? (Plus tips om toch fit te blijven)

Het hele jaar heb je je best gedaan om ‘in shape’ te blijven. Je gaat een paar keer per week naar de sportschool of slaat geregeld een balletje op de tennisbaan. Nu zit je in grote twijfel: moet je je sportroutine aanhouden terwijl je op vakantie bent?

De gemiddelde vakantie is niet bepaald gezond te noemen. Je gaat vaak uit eten, drinkt veel meer alcohol dan normaal, eet een ijsje als dessert en ligt soms een hele dag aan het strand. Maar we hebben goed nieuws voor je. Je mag jezelf best even vrij geven van je sportroutine. Uit onderzoek van de Baylor University blijkt dat je echt niet terug bij af bent na je vakantie.

Onderzoekers hebben ervaren krachtsporters tien weken lang in de gaten gehouden. Tijdens die periode hadden ze twee weken vakantie, waarin ze amper sportieve activiteiten ondernamen. Opvallend is dat ze totaal geen krachtverlies of volumeverlies hadden. Na die twee weken leek het dus alsof ze gewoon gesport hadden. Toen ze na hun rustperiode weer gingen sporten, konden ze op hetzelfde niveau verder.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Rust nemen is geen stilstand

Je hoeft dus echt niet je wekker vroeg te zetten om je workout te doen, terwijl je liever een croissantje eet op het strand. Rust nemen wordt door fanatieke sporters gezien als stilstand. Maar dat is het niet, want je lichaam heeft rust nodig. Niet alleen tijdens de vakantie. „Vier keer in de week sporten is echt het maximale. Je moet niet vaker gaan. Goed dat je heel erg gemotiveerd bent, maar het is gewoon niet goed voor je lichaam”, legde personal trainer Hüseyin Çakan eerder uit aan Metro.

Diverse onderzoeken tonen aan dat je pas na drie weken niet sporten spiermassa begint te verliezen. Ga je dus heel erg lang op vakantie, dan is het verstandig om een workout te doen. Maar twee weken aan het strand liggen kan geen kwaad. Het is zelfs goed voor je mentale gezondheid. Je ontspant en hebt weinig stress.

Op vakantie beweeg je meer dan je denkt

Waar veel mensen niet bij stilstaan is dat ze in de vakantie sowieso meer bewegen dan op een normale dag. Je wandelt bijvoorbeeld veel. En daarmee kun je al aardig wat calorieën verbranden, schreef Metro eerder. Ook een potje beachvolleybal of een duik in het zwembad is goed voor je lichaam. En je kunt altijd een paar oefeningen doen aan het zwembad.

Wil je daarnaast toch graag gezond de vakantie door? Dan is het verstandig om op te letten wat je eet. Wie zijn ontbijt van een buffet haalt, eet veel meer dan in het normale leven. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke lekker, maar wees je er wel bewust van. Ook eten we meer tussendoortjes en een uitgebreid diner tijdens de vakantie. En alcohol is natuurlijk een boosdoener. Hier zitten veel calorieën in. En je voelt je ook niet bepaalt fit na een avondje flink drinken.

Reacties