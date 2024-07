Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Betaalrekeningen flink duurder geworden, bij welke bank ben je het goedkoopst uit?

Betaalrekeningen zijn flink duurder geworden, blijkt uit onderzoek van MoneyView. De afgelopen twee jaar zijn klanten gemiddeld 10 euro meer gaan betalen, een verhoging van zo’n 20 procent. Bij welke bank betaal je het minst?Â

Zakelijke klanten betalen 11 procent meer voor hun bankrekening. De kosten van een tweede bankpas zijn zelfs verdubbeld. Eerder dit jaar schroefden ING en ABN AMRO hun tarieven op, per 1 juli van dit jaar volgden Rabobank en alle onderdelen van Volksbank.

De reden dat betaalrekeningen duurder werden, volgens banken

Volgens MoneyView wijten de banken de prijsstijgingen aan de lage rentestanden en de kosten voor innovatie en maatregelen tegen witwassen en terrorisme. „Dit excuus gaat echter minder op nu de rente flink is gestegen. Daarbij heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) inmiddels nieuwe standaarden ontwikkeld voor gerichter onderzoek in het kader van het detecteren van witwassen en terrorismefinanciering”, zegt het onderzoeksinstituut. Of dit gaat leiden tot een minder snelle stijging van de banktarieven, is nog niet duidelijk.Â

Bij welke bank betaal je het minst?

Alle banken werden dus flink duurder. Maar je ontkomt er toch nauwelijks aan, zo’n betaalrekening, dus waar kun je het best terecht als je de prijs een belangrijk punt vindt? Volgens MoneyView is dat bij ASN, met de ASN Bankrekening. De pakketkosten zijn relatief laag en de opname van contant geld is gratis. „Kanttekening is wel dat bij het kiezen van een betaalrekening (en voor de vergelijkbaarheid) rekening moet worden gehouden met de variabele kosten.”

Overigens heeft SNS Compleet van de SNS Bank volgens het instituut de beste voorwaarden. Zo krijg je hier onder andere binnen 24 uur kosteloos een tijdelijke pinpas bij verlies of diefstal, een alert via e-mail of sms bij verandering van het rekeningsaldo, een online huishoudboekje, een verzekering van 30 dagen tegen verlies, diefstal of beschadiging voor aankopen met de bankpas, een extra betaalpas en drie dagen gratis rood staan.

Knab Zakelijk is de goedkoopste zakelijke rekening. „Knab biedt prijstechnisch een zeer aantrekkelijk product met 500 gratis transacties per maand voor alle gebruikers en 50 procent korting op de pakketkosten voor starters in het eerste jaar. Voor ondernemers die uitgebreide betaalopties nodig hebben, is de rekening van Knab mogelijk minder geschikt.”Â

Het ondernemerspakket van ING komt uit de bus als zakelijke rekening met de beste voorwaarden, dat zich onderscheidt „door een breed scala aan opties te bieden voor betalingsverkeer”.Â

Reacties