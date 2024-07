Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Massaclaim tegen GGD’en om datalek coronatesten gaat niet door

De GGD’en hoeven geen schadevergoeding te betalen aan alle mensen die in een databank van coronatesten stonden, en van wie de gegevens mogelijk door een dataroof op straat zijn komen te liggen. „De vrees dat gegevens in verkeerde handen zouden kunnen zijn gekomen is niet voldoende” voor een schadevergoeding, oordeelde de rechtbank in Amsterdam woensdag.

De massaclaim was ingediend door de Stichting ICAM. In totaal hadden 6,5 miljoen mensen een schadevergoeding kunnen krijgen, als de claim was toegewezen.

Begin 2021 kwam naar buiten dat GGD-medewerkers handelden in privégegevens van mensen die zich hadden laten testen op een besmetting met het coronavirus. Die gegevens werden uit de GGD-systemen gehaald en verkocht op ondergrondse marktplaatsen. De hoofdverdachten werden daarvoor veroordeeld. Een van hen bood onder meer gegevens van misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en John van den Heuvel te koop aan. Ook neusde hij in dossiers van mensen als Lil Kleine, Badr Hari en Jesse Klaver.

Daadwerkelijke gedupeerden

ICAM zegt dat er in totaal 6,5 miljoen mensen de dupe van de gegevensdiefstal kunnen zijn geworden. Bij de meesten is het niet duidelijk of hun gegevens daadwerkelijk zijn gestolen, maar had dit wel kunnen gebeuren. Voor hen eist de stichting 500 euro schadevergoeding per persoon. Volgens de GGD’en zijn er ongeveer 1250 mensen van wie zeker is dat hun gegevens zijn geroofd. Zij zouden daar 1500 euro schadevergoeding voor moeten krijgen, vindt Stichting ICAM. Als de eis volledig was toegewezen, had het bedrag van de schadevergoeding kunnen uitkomen op ruim 3 miljard euro.

Volgens de rechtbank hebben de meeste mensen die daadwerkelijk gedupeerd zijn door het datalek al een vergoeding hiervoor gekregen. Zij kunnen daardoor geen schadeclaim meer indienen.

