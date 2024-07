Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is wandelen een workout? Zoveel calorieën verbrand je ermee

De Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. Tienduizenden mensen wandelen de komende dagen lange afstanden. Wandelen is een populaire activiteit in ons land en je verbrandt er ook aardig wat calorieën mee. Maar hoeveel calorieën verbrand je met wandelen?

Een blokje om lopen wordt niet altijd gezien als een sportieve prestatie. Dat terwijl het veel beter is dan op de bank zitten en een serie kijken. Women’s Health noemt wandelen een workout, omdat het een legitieme manier is om lichamelijk actief te zijn. „Zoals veel cardio-oefeningen of activiteiten, kan intensief marcheren je ervoor zorgen dat je hart sterker wordt, je wat calorieën verbrandt, je ademhalingsfunctie verbetert en je humeur verbetert door het vrijkomen van endorfine,” zegt personal trainer Doug Sklar tegen het tijdschrift.

Zoveel kcal verbrand je door te wandelen

De Hartstichting heeft uitgezocht hoeveel calorieën je verbrandt met wandelen. Wandel je in langzaam tempo, wanneer je bijvoorbeeld met iemand aan het kletsen bent, dan verbrand je 176 tot 265 kcal per uur. Bij een normaal tempo is dit 222 tot 331 kcal per uur. En wie stevig doorwandelt verbrandt 271 tot 406 kcal per uur.

Hoeveel calorieën je exact verbrandt, hangt af van je gewicht. Een Nederlander weegt gemiddeld 80 kilo. Je verbrandt dan ongeveer 294 calorieën als je een uur wandelt in normaal tempo. Wil je 500 calorieën verbranden, moet je ruim 100 minuten wandelen. Kijk je liever niet naar de afstand: door 5 kilometer te wandelen, verbrand je 300 calorieën.

Sinds corona wandelen we veel En hoewel de trend wat terugloopt, wandelen we nog altijd fors meer dan voor de pandemie, schreef Metro eerder aan de hand van CBS-cijfers.

Bergopwaarts of door zand wandelen is nog gezonder

Exacte cijfers zijn natuurlijk niet te geven, daarvoor zal je toch echt zelf de wandelschoenen aan moeten trekken. Er hebben wel een aantal dingen invloed op je calorieverbruik. Hoe sneller je loopt, hoe meer je verbrandt, bijvoorbeeld. En wie zwaarder is, verbrandt meer. Uiteraard heeft de afstand ook grote invloed. Maar de route heeft ook een impact: loop je omhoog op bijvoorbeeld een heuvel, of loop je door het zand, dan verbruik je meer calorieën omdat het zwaarder is.

Een uurtje wandelen is dus een serieuze workout. En de Nijmeegse Vierdaagse lopen is al helemaal topsport. Wie vier dagen lang de 50 kilometer op rustig tempo wandelt, verbrandt ongeveer 7000 calorieën komende week. Dat zijn ongeveer veertien broodjes hamburger van een fastfoodketen.

Het mooie aan wandelen is dat het altijd kan. Wie tijdens de lunchpauze even de benen strekt, behaalt daarmee veel gezondheidsvoordelen. Je bent actief, maakt je hoofd leeg en krijgt frisse lucht binnen. Reden genoeg om even de deur uit te gaan toch? Uit diverse onderzoeken is zelfs gebleken dat hondenbezitters over het algemeen gezonder zijn, omdat ze veel meer wandelen dan mensen zonder huisdieren (of huisdieren die niet uitgelaten hoeven worden).

Grootste wandelevenement ter wereld

De Nijmeegse Vierdaagse – die nog tot en met vrijdag duurt – is het grootste wandelevenement ter wereld. Sinds 1909 wordt het ieder jaar gehouden en elk jaar doen er deelnemers uit circa tachtig landen mee, onder wie een groot aantal militairen. Het is niet alleen wandelen, want de hele week lang worden er feesten georganiseerd in de stad. Daardoor trekt het evenement ook nog eens honderdduizenden bezoekers die zelf niet meelopen.

Bij de Nijmeegse Vierdaagse lopen steeds meer vrouwen 50 kilometer per dag, in plaats van 40. 50 kilometer per dag is de afstand die voor volwassen mannen tot 50 verplicht is. „Ik ben fit en heb net zulke lange benen als veel mannen. Waarom zou ik het dan niet kunnen?”, zegt een vrouwelijke deelnemer daarover tegen de NOS. Ze spreken ook een sportsocioloog die uitlegt dat de aparte afstanden voor mannen en vrouwen voorkomt uit het idee dat vrouwen niet gemaakt zijn voor zware inspanning. „Maar het is al heel lang bekend dat dat nergens op gestoeld is. Er zijn heel veel vrouwen die 50 kilometer goed aankunnen, en heel veel mannen voor wie 40 kilometer meer dan genoeg is.”

Wandelen is niet alleen goed voor wie z’n gewicht op orde wil houden. Je versterkt er ook nog eens je hart en spieren mee. En het is goed voor je brein. Wie van meer tempo houdt, kan hardlopen. Metro schreef eerder al over de mentale voordelen van een rondje hardlopen.

