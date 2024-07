Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse brouwers verkopen minder bier, hier komt dat door

Nederlandse bierbrouwers verkochten in de eerste helft van dit jaar 5 procent minder bier. Ze hebben veel last van fors gestegen belastingen en aanhoudend slecht weer. De brouwerijen hopen op een warme zomer.

In alle biercategorieën nam de verkoop af. Zelfs alcoholvrij bier kampt met tegenvallende verkoopcijfers. Van 2010 tot 2023 steeg de verkoop van alcoholvrij bier met meer dan 500 procent. Ook in periodes waarin de biermarkt het moeilijk had, bleef de verkoop van alcoholvrij bier groeien. Tot dit jaar. Van januari tot juni daalde de verkoop met 9,4 procent.

De accijnsverhoging van 8 procent op bier met alcohol en de verhoging van de verbruiksbelasting met bijna 200 procent op alcoholvrij bier hebben de prijzen verder opgedreven. Daarom kopen consumenten hun bier steeds vaker in België en Duitsland, stellen de brouwers.

‘Zorgelijke ontwikkeling’

Voorzitter Fred Teeven van de Nederlandse Brouwers noemt het een „zorgelijke ontwikkeling” dat de verkoop van alcoholvrij bier is gedaald. „Brouwerijen hebben met de overheid afgesproken om alcoholvrij bier te stimuleren, zodat consumenten altijd de keus hebben om te kiezen voor alcoholvrij bier als zij een keer minder alcohol willen drinken. Het is daarom niet uit te leggen dat de overheid de belasting op alcoholvrij bier fors heeft verhoogd. We roepen het nieuwe kabinet op om deze verhoging terug te draaien.”

Het Europees kampioenschap voetbal zorgt doorgaans voor een stijgende bierconsumptie, maar dit keer was dat onvoldoende om de tegenvallende verkopen goed te maken. Brouwerijen hebben hun hoop daarom gevestigd op mooi zomerweer in juli, een maand die traditioneel belangrijk is voor de bierverkoop.

ANP

