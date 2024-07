Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Softijs of sorbetijs: welk ijs bevat de minste calorieën?

Op een warme zomerdag is het heerlijk om verkoeling te zoeken door een ijsje te eten. Softijs, roomijs in allerlei verschillende smaken. Het liefst zou je elke dag een ijsje eten. Maar hoeveel calorieën bevat zo’n ijsje eigenlijk? Wat is een verstandige keuze?

Een waterijsje, zou je denken. Daar zit toch vooral water in? En water is gezond. Een logische gedachtegang, maar het klopt niet helemaal. Het Voedingscentrum heeft een richtlijn ontwikkeld voor ijs. IJs past volgens het gezondheidsinstituut niet binnen de Schijf van Vijf, al kun je binnen een gezond eetpatroon best eens een ijsje eten.

Calorieën per soort ijs

Waterijs

Terug naar het waterijsje. Dat is volgens het Voedingscentrum een dagkeuze, dus dat zou je dagelijks mogen eten, zonder schuldgevoel. Welk waterijsje je kiest, maakt enig verschil. Zo bevat een raket 45 calorieën, maar als je voor een Twister kiest, is dat al snel ruim twee keer zoveel, met 103 kcal.

Roomijs

Roomijs wordt gemaakt van melk, room, suiker en water. Afhankelijk van de smaak worden er nog meer ingrediënten aan toegevoegd. Het is wel een redelijke caloriebom: twee bolletjes ijs zijn goed voor 200 kcal. Roomijs bevat minstens 8 procent vet en zo’n 30 procent suiker, best veel dus. Gelukkig bestaat er ook een light variant van roomijs, die 136 kcal bevat. Het vetpercentage is lager, zo’n 4 tot 5 procent, maar de hoeveelheid suiker is hetzelfde.

Softijs

Softijs is ook heerlijk, dat smelt weg op je tong. Softijs heeft dezelfde samenstelling als roomijs, maar blijft een vloeibaar mengsel. Het bevat per toef 16 gram suiker, wat gelijkstaat aan vier suikerklontjes, en 5 gram verzadigd vet. Ook kan het veel kunstmatige ingrediënten bevatten, waardoor het niet bepaald een gezonde keuze is. Dat vertaalt zich ook naar het aantal calorieën. Een softijsje van 75 gram bevat 154 kcal.

Yoghurtijs

Yoghurtijs klinkt heel gezond, maar dat is verraderlijk. Een bolletje yoghurtijs bevat namelijk al snel 70 calorieën. Dat is niet het enige. Er zit namelijk helemaal geen echte yoghurt in yoghurtijs. De warenwet stelt namelijk dat je niet zomaar melkzuurbacteriën mag toevoegen aan producten. Daarom wordt er veelal gedroogd yoghurtpoeder gebruikt. Daar zijn de melkzuurbacteriën uitgehaald, terwijl het wel de frisse smaak van yoghurt behoudt.

Wat er dan nog overblijft, bestaat overwegend uit room en melk, dus eigenlijk is yoghurt niet veel ‘slanker’ dan bijvoorbeeld chocolade ijs.

Sorbetijs

Sorbetijs bestaat uit ongeveer dezelfde ingrediënten als een waterijsje, maar kan ook vruchtenextracten bevatten. Twee bolletjes sorbetijs bevatten 110 calorieën, dus minder dan yoghurtijs. Dat lijkt mee te vallen, maar als je naar de hoeveelheid suiker kijkt, dan slaat de balans negatief uit. In diezelfde twee bolletjes sorbetijs zitten namelijk nog steeds zo’n 30 gram suiker. Dat zijn vijf suikerklontjes.

Calorieën per ijssoort

Hoeveel calorieën zitten er in welk ijsje? Hieronder volgt een overzicht, van laag- naar hoogcalorisch.

Raket: 45 kcal

Bolletje sorbetijs: 40 kcal

Perenijsje: 50 kcal

Split: 85 kcal

Bolletje yoghurtijs: 70 kcal

Calippo: 90 kcal

Solero: 98 kcal

Bolletje roomijs: 100 kcal

Twister: 103 kcal

Softijsje klein: 154 kcal

Softijs middel: 193 kcal

Cornetto: 233

Magnum: 275

Welk ijs is het gezondst?

Voor welk ijsje kun je nu het beste kiezen? Als je puur naar de calorieën kijkt, dan heeft een waterijsje duidelijk de voorkeur. Ook sorbetijs komt goed uit de bus. Maar dat begint ook te vervelen, dus gun jezelf af en toe wat lekkers. Let ook op de toppings, die bevatten extra veel calorieën en suikers. Zoals slagroom, chocoladesaus of nootjes.

