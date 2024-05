Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maakt zwarte houtkooltandpasta tanden witter dan andere tandpasta’s?

Witte tanden zijn geliefd in onze samenleving, door het schoonheidsideaal. We houden ze dan ook graag zo wit mogelijk, vandaar dat we in drogisterijen en supermarkten allerlei tandpasta’s vinden die pretenderen ons gebit te ‘witten’. Zo ook de zwarte houtskooltandpasta. Maar werkt dat wel?

Ons gebit goed verzorgen is belangrijk. Poets jij overigens altijd je tanden voor of na het ontbijt? Want dit blijkt de beste optie te zijn volgens deze tandarts. En heb jij last van een slechte adem? Dat komt vaak hierdoor en zo kom je er ook weer vanaf.

Wittere tanden door houtskooltandpasta?

De drogist of supermarkt liggen vol met allerlei soorten tandpasta. Zo ook het zwarte goedje om jouw gebit witter te maken. Tegenwoordig gebruiken een hoop mensen houtskooltandspasta, schrijft het wetenschappelijke Quest.

De houtskool zou vlekken op je tanden verwijderen en jouw gebit witter maken. Quest nam die bewering eens onder de loep. Want onze tanden bestaan uit een zenuw, met daarom heen tandbeen en glazuur. De kleur van jouw tanden wordt bepaald door het tandbeen. En volgens het wetenschappelijke magazine kun je het tandbeen niet witter maken met tandpasta. Ook niet als die zwart is.

Schuurmiddel om vlekken weg te poetsen

Tandpasta heeft effect op het laagje glazuur. Als je dus vlekken in jouw glazuur hebt, kun je die wegpoetsen. Als voorbeeld klinkt een mok waar thee in heeft gezeten. De gekleurde laag poets je weg met afwasmiddel en water. Als je eet en drinkt, krijg je ook dat soort aanslag op jouw gebit en die kun je dus wegpoetsen met tandpasta.

Overigens zitten in alle tandpasta’s schuurmiddelen om vlekken te verwijderen. De houtskool-variant verschilt daarin niet van de witte tandpasta’s.

Witte of zwarte tandpasta

Ondanks dat, lijken jouw tanden wél witter na het poetsen met houtskool. Volgens Quest worden we daarin gefopt. Omdat onze tanden zwart zijn tijdens het poetsen, lijkt het na het spoelen alsof ons gebit extra schoon en wit is. Een optische illusie dus.

Quest haalt een aantal onderzoeken aan, waaruit blijkt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat houtskooltandpasta per se beter is voor de bestrijding van gaatjes of bacteriën.

De zwarte tandpasta werkt niet beter of slechter dan andere tandpasta’s. De kleur van je tandpasta doet er niet zoveel toe, concludeert het magazine.

Reacties