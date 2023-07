Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tanden poetsen vóór of na het ontbijt? Dit zegt de tandarts

De wereld is verdeeld in twee kampen: tanden poetsen vóór het ontbijt of na het ontbijt. (En er zal ergens vast nog wel iemand zijn die het helemaal anders doet). Maar wat is eigenlijk beter? Een tandarts legt daarover het een en ander uit.

Zoals dat wel vaker klinkt in gezondheidskwesties zijn de meningen ook over dit vraagstuk verdeeld. Tandarts Dr. Jossen Gastelum, die zijn kennis en tanden-tips deelt op TikTok, is ervan overtuigd dat je het best je tanden poetst voor het ontbijt en legt aan het Amerikaanse Fortune Well uit waarom.

Tanden poetsen vóór of na het ontbijt?

„Ik ben van mening dat het tanden poetsen vóór het ontbijt helpt om een beschermlaagje aan te brengen op de tanden. Daarnaast kan het ook je speeksel stimuleren voordat je aan het ontbijt begint.” Gastelum legt uit dat tijdens het slapen de speekselaanmaak afneemt en we daardoor ‘s morgens een droge mond ervaren. Volgens de tandarts houdt speeksel de zuurgraad in de mond in balans. „Dit betekent dat je tanden meer vatbaar zijn voor zuuraanvallen ‘s morgens als je wakker wordt.”

Maar mocht je toch liever je tanden willen poetsen nadat je een maaltijd hebt genuttigd, oppert Gastelum om minimaal 30 minuutjes te wachten na het ontbijt. Dit omdat de zuren in het eten en drinken, en dan met name in koffie, het glazuur kunnen beschadigen. Sommige tandartsen adviseren om je tanden pas minstens een uur na de maaltijd te poetsen. „Speeksel heeft ongeveer 30 minuten nodig om de zuren in je mond weer tot een veilig niveau te bufferen”, aldus Gastelum.

Tandarts benadrukt poetsregels

Daarnaast benadrukt de tandarts dat je minstens twee keer per dag het gebit moet poetsen. In de ochtend en voor het slapengaan. Hoewel hij beide tijdstippen als belangrijk omschrijft, is het poetsritueel in de avond nog nét iets belangrijker. „Omdat je alle tandplak die gedurende de dag is opgehoopt wilt wegpoetsen.”

Oh en wist je dat je jouw tandenborstel of tandenborstelkop best regelmatig moet verwisselen? Gastelum adviseert een wissel iedere drie of vier maanden. Maar ook nadat je ziek bent geweest.