Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PVV-Kamerlid gefotografeerd met leesbaar formatiestuk

Het PVV-Kamerlid Gidi Markuszower is maandag gefotografeerd met een leesbaar formatiestuk, bij binnenkomst van de onderhandelingen. Het lijkt te gaan om een concept-hoofdlijnenakkoord, maar het is onduidelijk of dit een officieel formatiestuk is. Bovenaan het document staat „Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB”. Daaronder staan „bouwstenen voor doorbraken” opgesomd. Fotograaf Dirk Hol legde het document vast.

Op de eerste pagina van het stuk worden „concrete stappen” aangekondigd die de vier partijen zouden willen zetten. De eerste is een lastenverlichting van een onbekende hoeveelheid miljarden euro’s, „gericht op werkenden met middeninkomens en voor werkenden in de knel”.

Het tweede punt is „het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip […] ooit.” Deze zin wordt afgebroken door de hand van Markuszower, maar het is aannemelijk dat er „voor grip op migratie” staat. Het derde punt gaat over woningbouw, infrastructuur en bereikbaarheid, en daaronder is nog het woord „zorg” te lezen.

ANP

Reacties