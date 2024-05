Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar zijn Blue Zones en waarom worden mensen daar zo oud?

Een Blue Zone: misschien heb je er nog nooit van gehoord, misschien heb je er een bezocht of is het je doel erheen te emigreren. Voor wie het niet kent, is de uitleg vrij simpel. Blue Zones zijn plekken waar mensen bovengemiddeld oud worden en daarbij ook erg gezond zijn. Maar waarom is dat zo?

In Nederland vind je in elk geval geen Blue Zone. Er zijn slechts vijf Blue Zones ter wereld en het ligt niet per se aan de locatie, want je vindt ze in Europa, Azië en Noord-Amerika.

Welke Blue Zones zijn er?

De Blue Zones die er nu zijn, vind je in Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië, de VS), schiereiland Nicoya (Costa Rica), Sardinië (Italië) en Ikaria (Griekenland). Schrijver Dan Buettner schreef het boek The Blue Zones: Lessons for Living Longer from people who lived the longest, waarin hij beschrijft waarom mensen op die bepaalde plekken langer leven en wat we ervan kunnen leren. Een leeftijd van boven de 100 bereiken, zónder gezondheidsproblemen, is niet zeldzaam voor de inwoners van deze plekken.

Buettner merkte een aantal overeenkomsten tussen deze mensen op: ze eten bewust en gezond, bewegen veel, er is veel saamhorigheid en er is ruimte voor reflectie, ontspanning en spiritualiteit. In dit artikel lees je meer over de specifieke Blue Zones en de kenmerken van bijvoorbeeld Okinawa, Sardinië en Loma Linda.

Eten zoals in Blue Zones

Voeding is een groot deel van waarom mensen die leven in Blue Zones zo gezond oud worden. Ze eten gezond, gevarieerd en over het algemeen minder vlees. Wil je je in een Blue Zone in Nederland wanen? Zorg er dan voor dat je deze voedingsmiddelen aan je dieet toevoegt:

Groenten: vooral groenten zoals broccoli, bloemkool en kool komen veel voor in het Blue Zone-dieet.

Noten: gezonde vetten, vezels, eiwitten en mineralen, zoals kalium en magnesium: je vindt het allemaal in noten.

Olijfolie: Griekenland, Italië, het zijn plekken waar de olijfolie rijkelijk vloeit. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van het Blue Zone-dieet, dankzij het gehalte aan onverzadigde vetzuren.

Bonen: bonen bevatten vezels, eiwitten, vitamines en mineralen. Daarnaast bevorderen de peulvruchten de darmgezondheid en verminderen ze het risico op hartziekten. In veel Blue Zones eten ze regelmatig rijst in combinatie met bonen.

Koffie (met mate): een matige koffieconsumptie wordt in verband gebracht met een betere hartgezondheid, lagere kans op bepaalde kankervormen en betere geestelijke gezondheid. Ook kan koffie de stofwisseling stimuleren.

Daarnaast vermijden de inwoners van deze plekken suikerhoudende dranken en drinken ze veel water, zo’n 1,5 tot 2 liter per dag. Weet je niet zeker of je genoeg water drinkt? Daar is een simpel trucje voor.

