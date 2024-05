Britse politie zoekt gestolen boormachine en stuit op buit die tonnen waard is

De diefstal van een boormachine met een tracker heeft in het Verenigd Koninkrijk geleid tot de vondst van meer dan duizend voorwerpen die vermoedelijk zijn gestolen. De totale waarde van al die spullen ligt mogelijk boven de 500.000 pond, wat omgerekend 582.000 euro is.

De Britse politie nam onder meer gereedschap, een quad en zes caravans in beslag, bericht de BBC vandaag.

De vondst is te danken aan de eigenaar van de boormachine. Die was het beu om steeds te worden bestolen en had zijn gereedschap voorzien van trackers waarmee de locatie bepaald kon worden. Dat leidde uiteindelijk tot een inval van de politie in Cranbrook (Kent) en de arrestatie van zeven verdachten.

De grote hoeveelheid elektrisch gereedschap en zes caravans werden vermoedelijk gestolen uit onder andere Bristol, Wales, Southampton, Staffordshire en Sussex. Vijf mannen van tussen de 18 en 44 jaar oud werden, samen met een 19-jarige vrouw en een 17-jarige jongen, gearresteerd op verdenking van meerdere diefstaldelicten, meldt de BBC.

