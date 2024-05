Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodenherdenking: Nederland 2 minuten stil, één persoon aangehouden op de Dam

Op veel plekken in Nederland was het om 20.00 uur twee minuten stil, om mensen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. In Amsterdam werd tijdens Dodenherdenking een man aangehouden.

Bij de Nationale Herdenking op de Dam namen ongeveer 4000 mensen die hun plek van tevoren hadden gereserveerd de stilte in acht. Ondanks zorgen voor ongeregeldheden verliep de Dodenherdenking rustig. Ook de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in de duinen tussen Den Haag en Wassenaar is zonder incidenten verlopen.

Veel minder mensen bij Dodenherdenking

Dit jaar golden extra veiligheidsmaatregelen bij de Nationale Herdenking, zoals het maximum van 10.000 mensen op de Dam, waar dat er normaal gesproken zo’n 20.000 zijn. De extra regels moesten de kans op spontane protestacties of verstoringen verkleinen.



Burgemeester Femke Halsema tijdens de Dodenherdenking op de Dam: "Wij, hier verzameld, zijn de erfgenamen van een zwaar bevochten vrede. Laten wij die erfenis, onze open samenleving, beschermen. Door op te staan tegen antisemitisme, tegen elke vorm van haat en discriminatie" #NOS pic.twitter.com/VUw2km5lvj — NPO Radio 1 (@NPORadio1) May 4, 2024

‘Barmhartigheid als begin’

Voorafgaand aan de twee minuten stilte hield schrijver Dido Michielsen de jaarlijkse 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Zij riep in haar lezing op tot barmhartigheid en erbarmen. “Herdenkingen zijn de ogenblikken waarop oorlogen kunnen stoppen”, zo besloot ze haar toespraak. “Twee minuten barmhartigheid als begin, een zachte oefening voor dagelijks gebruik.”

Aanhouding Kort voor de Nationale Herdenking in Amsterdam is een demonstrant weggevoerd en aangehouden toen hij een spandoek wilde ontvouwen, meldt de politie. Op de Dam was, net als vorig jaar tijdens de dodenherdenking, een groepje demonstranten aanwezig dat aandacht vroeg voor de politieke situatie in Oeganda. De overgebleven betogers bleven stil tijdens de twee minuten stilte om 20.00 uur. De demonstranten zijn boos dat „de genocide in Gaza veel aandacht krijgt, dat in tegenstelling tot de Oegandese genocides”.

De eerste krans op de Dam werd gelegd door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Daarna blies een militaire trompettist de Taptoe, waarna de twee minuten stilte volgden.

